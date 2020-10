DIREKTORKA MATEMATIČKE GIMNAZIJE MIRJANA KATIĆ ZA KURIR: Sačuvali smo izvornu ideju da školujemo izuzetne pojedince

Matematička gimnazija u Beogradu ovih dana obeležila je 54 godine postojanja i veoma uspešnog rada.

Ova srednjoškolska institucija od posebnog nacionalnog značaja i interesa, jedina u Srbiji, namenjena je talentovanim učenicima u oblasti matematike, informatike i prirodnih nauka.

Osnovana je 1966. godine, a od 2004/2005 obuhvata i dva završna razreda osnovne škole.

Pored izuzetnog uspeha u oblasti matematike, fizike, informatike i astronomije, učenici Matematičke gimnazije su uspešni i u drugim oblastima: osvajaju nagrade na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti, istorije, šaha, a takođe osvajaju prestižne nagrade u glumi, recitovanju, sportu, multimedijalnim prezentacijama, debatovanju...

Dan Gimnazije i veliki uspesi koje su proteklih dana postigli učenici ove škole bili su povod za razgovor s direktorkom Matematičke gimnazije Mirjanom Katić.

Šta Matematička gimnazija znači za našu zemlju?

Matematička gimnazija je po svim merilima najbolja državna škola u okruženju. Ona je jedan od simbola Srbije. Nešto što se na svetskoj naučnoj sceni prepoznaje kao izuzetna obrazovna ustanova. Ona je škola kojom se ponosi svaki građanin Srbije kada vidi kakvi izuzetni mladi ljudi idu u ovu instituciju i šta postižu kada se takmiče širom sveta sa svojim vršnjacima. To se oseti na svakom koraku.

Koje su osnovne karakteristike Matematičke gimnazije? Po čemu se ona razlikuje od drugih srednjih škola?

Naša škola je za 54 godine postojanja i kroz sve reforme obrazovanja i društvenih promena u Srbiji sačuvala integritet. Svake godine upisuje izuzetne učenike, talentovane ne samo za prirodne nauke već i za muziku, sport, glumu... Imamo izuzetan program po kome radimo, koji svake godine izuzetni predavači inoviraju. Imamo mentorsku nastavu iz ključnih predmeta za najbolje učenike, dodatnu nastavu iz svih predmeta, sekciju za primenjenu fiziku, hor i dramsku sekciju...

Kod nas osim izuzetnog kadra koji je u stalnom radnom odnosu imamo saradnike sa Matematičkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Matematičkog Instituta, Instituta za fiziku... koji učestvuju u redovnoj i dodatnoj nastavi. Naši bivši učenici kada završe fakultet dolaze da rade u školi. Time se posebno ponosimo. Tako sam se vratila i ja da radim u školi i tako se vraćaju i moji učenici.

Zašto talentovano dete treba da upiše Matematičku gimnaziju? Šta savetujete deci koja imaju matematički gen?

Talentovana deca u Srbiji treba da upišu Matematičku gimnaziju jer će u njoj dobiti najbolje moguće obrazovanje i uslove za rad. Imaće najbolje predavače u kojima će videti uzore i od kojih će naučiti da ljubav prema matematici i ostalim naukama i oni kasnije prenose mlađima od sebe. Upoznaće vršnjake koji dele njihova interesovanja, koji će ih motivisati da zajedno postignu još više.

Postaće deo jedne izuzetne porodice koja se prepoznaje na svim kontintima. Deca koja imaju matematički gen treba što ranije da shvate da je to neprocenjiv dar, ali da se bez velikog rada ne mogu postići vrhunski rezultati. I treba da znaju da je matematika svuda oko nas, čime god da izaberu da se bave u životu...

Kraj prošle školske godine i početak nove dočekali ste u uslovima pandemije koronavirusom. Kako se u ovoj situaciji odvija nastava, ima li velikih poteškoća u radu?

Ova kalendarska godina bila je više nego izazov za sve nas. Kada ste na čelu ove institucije to je još izazovnije i komplikovanije. Ja od svog rođenja verujem da je sve moguće ako date sve od sebe, imate kvalitnu pomoć i postavite realne ciljeve tako da sam se toga držala i prethodnih šest meseci. Zaposleni u Matematičkoj gimnaziji realizuju nastavu na najbolji mogući način u sadašnjim okolnostima, polovina svakog odeljenja dolazi u školu a druga polovina direktno prati čas od kuće na kome aktivno učestvuje.

Međutim, ovo su velike promene i za učenike i za zaposlene i za roditelje tako da se svi ne snalaze uvek idealno u novonastalim okolnostima svaki dan, ali se borimo. I trudimo da uočene probleme prevaziđemo. Želim da istaknem da situaciju dodatno čini složenom što četvrtina naših učenika nije iz Beograda a imamo i učenicu iz Crne Gore. Toj deci je veoma teško, kao i njihovim porodicama.

Koliko je bilo interesovanje učenika za upis ove školske godine? Da li interesovanje raste iz godine u godinu?

Interesovanje za upis u prvi razred Matematičke gimnazije i sedmi razred OŠ pri našoj školi i ove godine bilo je izuzetno. To me posebno obradovalo, da ni pandemija COVID-a 19 to nije promenila. Desetak godina unazad se prijavljuje oko tri puta više učenika nego što primamo. I to su učenici iz cele Srbije i zemalja iz regiona.

U našoj javnosti je relativno malo poznato da talentovani i nadareni učenici koji su završili šesti razred osnovne škole mogu da upišu sedmi razred pri Matematičkoj gimnaziji, i po tome je ona takođe jedinstvena škola u Srbiji. Da li učenici koji uspešno završe sedmi i osmi razred automatski nastavljaju pohađanje Matematičke gimnazije?

Učenici koji kod nas završe 7 i 8 razred osnovne škole su izuzetna deca kojoj poseban program po kome rade značajno pomogne da svoja znanja i veštine unaprede. U sredini su okruženi uzorima i svojim vršnjacima koja dele njihova interesovanja i razumeju ih. Oni polažu isto prijemni za upis u prvi razred Matematičke gimnazije ali za većinu je to nešto što se podrazumeva da će dobro uraditi a ne više izazov.

Šta je ono čime se posebno ponosite? Da li je moguće izdvojiti najveće uspehe Gimnazije?

Najveći uspeh ove škole je da je opstala 54 godine i sačuvala sebe, izvornu ideju, da školuje izuzetne pojedince, da tu rade ljudi čista srca, entuzijasti, zaljubljenici u svoj posao. I da traje. Da vaspitate svoje učenike da se ova škola čuva za decu naše dece. Samo u prethodnoj godini smo osvojili 67 medalja na međunardnim takmičenjima. Ove godine uprkos svemu, već 30-ak.

Naš bivši učenik a od ove godine profesor u našoj školi Teodor Von Burg je drugi na listi najboljih takmičara na svetu svih vremena iz matematike. Naša učenica Jelena Ivančić je prošle godine, osim što je osvojila zlatnu medalju na međunarodnoj Olimpijadi iz matematike, proglašena najboljim takmičarem ženskog roda na celom svetu! Dobitnica je i ovogodišnje Svetosavske nagrade.

Direktorka sa Jelenom Ivančić, najboljom učenicom Matematičke gimnazije foto: Matematička gimnazija

Da li se tokom godina menjao plan i program nastave?

Plan i program se tokom 54 godine menjao tako da bude prilagođen potrebama savremenog društva i praćenju najnovijih naučnih rezultata. Naši učenici i kroz razne vannastavne aktivnosti i predavanja se upoznaju sa najnovijim naučnim rezultatima i najpoznatijim naučnicima sveta. I time shvataju koliko je bitna interdisciplinarnost u razvoju našeg društva ili na primer veštačka inteligencija.

Postoji li razmena učenika sa domaćim i inostranim školama?

Upoznavanje naših učenika sa organizacijom i radom škola sličnih obrazovnih profila u višegodišnjoj međunarodnoj saradnji sa više država članica Evropske unije, uz poseban pedagoški osvrt na odnos i unapređenje u prenosu znanja u neposrednom radu.

Tom prilikom su ne samo razmenjena iskustva u radu i organizaciji nastave u obrazovnim centrima visokorazvijenih zemalja, već je i uzvraćeno gostoprimstvo đacima i profesorima istih škola, prilikom čega su Matematička gimnazija i njeni đaci prezentovani u najboljem svetlu, sa ciljem sticanja međunarodnog ugleda. Ovo su samo neki od primera saradnje:

- 2005-2009. saradnja sa školskom upravom Temišvara, Rumunija

- 2010. saradnja Matematičke gimnazija i škole Malmo Borgarskola u Malmeu, Švedska

- 2016. saradnja Matematičke gimnazije i škole Fenidž iz Vegerida, grada iz okoline Geteborga, Švedska.

- 2018. saradnja Matematičke gimnazija i škole Larkan u Helsinkiju, Finska

Zatim je tu saradnja sa 15-om gimnazijom iz Zagreba (sa kojom sarađujemo proteklih 10 godina) i 3-om gimnazijom iz Splita koji su bili naši gosti u oktobru 2019. godine.

Sa svim gimnazijama u Srbiji i Republici Srpskoj koje rade po našem programu odlično sarađujemo i u svakodnevnom smo kontaktu. Njihovi učenici dolaze kod nas i naši učenici posećuju te škole.

Nedavno ste rekli da učenici koju pohađaju Gimnaziju treba da je dožive kao drugu kuću. Svedoci smo da i prethodne generacije učenika ostaju vezane za svoju školu, pa mnogi rade kao nastavnici, volonteri ili donacijama pomažu rad škole. Kako to komentarišete?

Matematička gimnazija je za većinu učenika koji su je završili dom kome se uvek sa radošću vraćaju i nesebično pomažu. Naši bivši učenici koji studiraju na prestižnim fakultetima širom sveta i u Srbiji su prvu nedelju svog zimskog raspusta proveli u školi u okviru projekta Nedelja matematike, tako što su našim sadašnjim najboljim učenicima držali niz predavanja sa vanškolskim sadržajima. Nadam se da će nam se ovog decembra priključiti i Jelena Ivančić kao i ostali zaljubljenici u matematiku koji su u junu maturirali. I tako tu nevidljivu nit koja nas sve povezuje nastavljamo, svakog dana.

Naš bivši učenik Alek Kavčić nam nesebično pomaže poslednjih pet godina, da bi uslovi za rad učenika bili što bolji i podstiče naše učenike ličnim primerom da slede svoje snove i nauče da se može donirati i novac i rad i znanje i da su sve te donacije podjednako važne.

Kada je Jelena Mekvilijams, naša bivša učenica koja je u američkoj administraciji na najvišem položaju kao žena koja nije rođena u Americi, direktor je Agencije za osiguranje depozita u SAD, bila u zvaničnoj poseti Srbiji u decembru 2019. godine jedina ustanova koju je želela da poseti van oficijelnog programa je Matematička gimnazija. I došlo je celo njeno odeljenje i njeni profesori da je vide. I svi su plakali od sreće jer su se ponovo sreli.

Ovih dana medalje su osvojili naši takmičari na Međunarodnoj olimpijadi iz Informatike, mladi matematičari na Balkanskoj juniorskoj olimpijadi kao i matematičari na Međunarodnoj olimpijadi iz matematike. Kako komentarišete ove poslednje uspehe?

Samo poslednjih mesec dana učenici naše škole osvojili su 14 medalja na međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga iz matematike i informatike, uprkos svemu.

Dobrica Jovanović, učenik četvrtog razreda naše škole je letos osvojio zlatnu medalju na evropskoj Olimpijadi iz fizike i pre nekoliko dana zlatnu medalju na međunarodnoj Olimpijadi iz matematike. Srbija treba da se ponosi što imamo takvog učenika i da se tradicija izuzetnih pojedinaca koji idu u našu školu nastavlja.

Ja sam ponosna jer sam bivša učenica Matematičke gimnazije, dugogodišnji profesor, Dobričin profesor i direktor Matematičke gimnazije, presrećna što svaki dan provodim ovakvom okruženju. I borim se da nam svaki dan bude bolje.

Kada vam dan počne sa informacijom da je naš bivši učenik Samir Salim u timu koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 2020. godine, bliski saradnik dobitnice Andree Gez, onda svakodnevna borba da sačuvamo Matematičku gimnaziju još više deluje smisleno.

Direktorka Mirjana Katić

STUDENT GENERACIJE NA MATEMATIČKOM FAKULTETU

Mirjana Katić, dotadašnja profesorka matematike u Matematičkoj gimnaziji, imenovana je za direktorku oktobra prošle godine.

Rođena je u Zemunu. Posle završene Matematičke gimnazije upisuje Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu koji je završila kao najbolji student.

Od 2000. godine radila je kao spoljni saradnik u Matematičkoj gimnaziji, a od 2001. godine zaposlena je na neodređeno vreme na poslovima nastavnika matematike u Matematičkoj gimnaziji.

Od 2011. do 2019. godine bila je upravitelj Fondacije „Almagi“.

Dobitnica je brojnih nagrada, priznanja i pohvala.

- 2015. nagrada AP Vojvodine, kao mentoru učenika Ognjena Tošića, koji je postigao vrhunske rezultate na takmičenju.

- 2017. pohvala najprestižnijeg fakulteta za tehničke nauke na svetu Massachusetts Institute of Technology, SAD za izuzetan rad sa studentom navedenog fakulteta, Nikolom Raičevićem.

- 2017. nagrada Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao mentoru učenice Danice Zečević, koja je postigla vrhunske rezultate na takmičenju.

