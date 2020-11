Epidemija koronavirusa sada se nalazi u trećem talasu. Prof. IT Petar Kočović do sada je na osnovu matematičkih formula dao nekoliko prognoza, a poslednja se tiče potpunog smirivanja situacije i to pre dolaska vakcine.

"Koristio sam Kopernikansku formulu i ispada između dana žena i Svetog Ilije. Osmi mart nije nemoguće, ali bolje da uzmemo 2. avgust, da do Svetog Ilije nestane sve!", objasnio je prof. Kočović.

(Kurir.rs)

Kurir