BILJANA ĐORIĆ JE NESTALA PRE PET GODINA! Očajni roditelji ni danas ništa NE ZNAJU o njoj, čekaju da se vrati! (KURIR TELEVIZIJA)

Devetnaestogodišnja Biljana Đorić, tada studentkinja Ekonomskog fakulteta, nestala je 2015. godine u Kraljevu.

Prema rečima njenih roditelja tog 2. decembra 2015. godine iz Kosovske Mitrovice, gde je studirala, otišla je u Kraljevo u kojem je ranije živela i tada joj se gubi svaki trag.

"Na trafici je ostavila mobilni telefon i pasoš, uz reči da će neko doći to da uzme. Mi nismo ni slutili da je došla u Kraljevo i to ostavila", kaže očajna majka Vesna.

Ona dodaje da su se dnevno čule pet puta i kada je ona tog dana bezuspešno pokušavala da dobije ćerku, bilo joj je čudno zašto joj se ne javlja na telefon.

Roditelji kažu da je Biljana bila dobro dete i primeran učenik i da ništa nije ukazivalo na nestanak.

Odmah su obavestili policiju, koja je raspisala međunarodnu Interpolovu poternicu i krenula u potragu.

"Nažalost ni posle pet godina rezulatata nikakvih nema", kaže očajna majka. Ona je sigurna da "neko nešto mora da zna" o njenoj ćerci.

"Nemoguće je, nije to igla, to je živo biće, to je devojka", ističe majka Vesna. Kaže da su dobijali razne dojave, ali nažalost javljali su im se čak i razni prevaranti koji su im nudili novac.

Agonija Biljaninih roditelja traje već pet godina i kako kažu nikada neće odustati od potrage za svojom ćerkom.

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

Foto: Printscreen

Kurir