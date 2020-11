EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ UPOZORAVA: Čeka nas teška nedelja, a tek posle OVOG DATUMA očekuje se poboljšanje

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa dr Branislav Tiodorović izjavio je da će epidemiološka situacija u Srbiji ove nedelje biti vrlo teška.

Gužve koje su se dogodile na "crni petak" i na drugim okupljanjima za pet do sedam dana sigurno će dati rezultat kroz broj pozitivnih i obolelih.

Tiodorović je rekao da tek posle 10. decembra možemo očekivati polako zaravnjenje krive, ali na visokom novou, a pad broja obolelih tek krajem decembra.

Tiodorović je istakao da to znači da bi svako od nas trebalo da se ponaša odgovorno, od pojedinca do svih institucija.

Bolnice su pune, medicinski radnici, lekari, sestre, tehničari, ali i nemedicinsko osoblje rade iz dana u dan punom parom. Bez dana odmora, trpe veliki pritisak, jer sve oči uprte su isključivo u njih.

- U bolnicama se praktično juri za svakim slobodnim mestom da bi se smestio onaj ko je inficiran, najveći pritisak dolazi iz Beograda jer to je grad sa najviše stanovnika, te je logično da ima i najviše zaraženih. Kada se bolnice napune, jedino logično rešenje je to koje se radi, da se iz Beograda šalje u neki drugi grad ako nema mesta. Treba shvatiti da svaki kontakt doprinosi strahovitom povećanju zaražavanja. Imamo situaciju u kojoj moramo biti svesni da dalje održavanje konatakata na bilo koji način, i da li su to „crni petak“, tržni centri ili okupljanja, žurke, doprinose strahovitom povećanju broju obolelih. Pritisak je strahovit na zdravstveni sistem koji se zaista junački bori - objašnjava epidemiolog Tiodorović.

(Kurir.rs/Blic)

