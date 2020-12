PENZIONERIMA DO SVETOG NIKOLE LEŽU PARE: Svima će biti isplaćeno po 5.000 dinara jednokratne pomoći!

- To će mnogo značiti siromašnijim penzionerima, veoma sam srećan što smo taj novac uspeli da pronađemo. To je 75 miliona evra, i za to su zaslužni ljudi u Vladi. Mi uvek imamo ušteđevinu i čuvamo novac za crne dane. To je sjajna vest za naše penzionere - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je bolje davati jednokratnu pomoć, nego menjati poresku politiku, i da njegov cilj nije da skuplja političke poene, već da u ovo teško vreme sačuva stabilno stanje u zemlji.

- Početkom godine će biti novih podsticaja, ne mogu sada da otkrivam mnogo. Da podsetim samo, biće povećanje od 5 odsto za zdravstvene radnike, 3.5 odsto za javni sektor, od 1. aprila 5 za sve radnike, kao i za vojsku - naglasio je predsednik, i potom govorio i o novim investicijama.

