DRAMATIČNO UPOZORENJE METEOROLOGA: Danas će duvati olujni vetar, u južnom Banatu će dostići I DO 140 KM NA ČAS!

BEOGRAD - U prvih deset dana decembra u košavskom području će duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata će biti i orkanskih udara, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najjači udari vetra očekuju se danas i sutra pre podne, na jugu Banata od 100 do 140 kilometara na ćas, a u Beogradu od 70 do 80. U ostalim danima do 10. decembra udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 100, a na području Beograda do 60 kilometara na čas.

U Srbiji će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme, a magle će ujutru biti ponegde po kotlinama na jugozapadu. U Timočkoj krajini će biti oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Uveče i tokom noći sa jugozapada dolazi jače naoblačenje sa kišom.

Najniža temperatura biće od dva do devet stepeni, najviša od osam do 15.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, sa udarima olujne jačine. Tokom noći stiže naoblačenje. Najniža temperatura biće oko osam stepeni, najviša oko 14.

Meteorološke prilike biće nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, bolovi u mišićima i razdražljivost.

