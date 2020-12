FRAPANTNI PODACI SINDIKALACA: 200.000 ljudi ostalo bez posla od početka pandemije, malim preduzetnicima najteže (KURIR TELEVIZIJA)

Od početka pandemije zvanično je bez posla ostalo više od 40.000, od kojih su neki dobili mogućnost da se vrate na radne zadatke po završetku krize, da budu na neplaćenim odmorima i da im se da nekakva pomoć, dok su realne procene da je bez zaposlenja ostalo 200.000 građana.

Ovo je gostujući u "Pulsu Srbije" izjavio prof Zoran Stoiljković, predsednik Unije granskih sindikata "Nezavisnost".

"Koji su to ljudi od 40.000 i kusur do 200.000, oni koji su izgubili povremene poslove, oni koji ne mogu da zarade u neformalnoj ekonomiji, oni koji su nevidljivi sa stanovišta radara NSZ-a, slobodni umetnici i oni koji se bave visokim socijalnim kontaktima i tipovima potrošnje koje ljudi odmah zaborave kad se uplaše krize i njenih efekata", objasnio je Stojiljković i postavio pitanje šta može da se uradi za one koji su izvan radnog odnosa i za koje sindikati ne mogu da učine gotovo ništa.

Dodao je da je izuzetno važno da se nešto uradi za male preduzetnike, jer oni nose gro zaposlenosti u Srbiji.

