VIŠE POSLA I PRIHODA Čadež: Produženje radnog vremena dobra vest za privredu

Radno vreme tržnih centara, uslužnih delatnosti, kafića i restorana produženo je do 20 sati, do petka, a predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da je to važna vest za privredu, pošto će doneti trgovcima i proizvođačima više posla i prihoda.

- To znači više posla i prihoda i za radnike, ali i više prihoda za državu - rekao je Čadež gostujući na Prvoj.

Kaže da će ta mera omogućiti privrednicima da malo poprave kraj ove godine u svojim bilansima, ali da će se svakako ostetiti to što su od 3. decembra bile na snazi mere koje su onemogućile trgovicma da rade vikendom.

Čadež je dodao da će se tek krajem decembra videti koliki je bio pad prometa, ali da se očekuje da je to oko 50 odsto.

Ipak, ima sektora koji beleže rast, kao što su IT, zatim farmaceutska industrija od osam do 10 odsto, trgovina hranom od 2,3 do 2,5 odsto, naveo je on.

Povodom najave da će se u petak odlučivati o novim merama odnosno da li će raditi lokalni i radnje tokom predstojećeg vikenda, Čadež kaže da je molba PKS da im se dozvoli rad, pošto je taj sledeći vikend naročito značajan po prihodima za privrednike.

Upitan šta će se dešavati od januara pošto ističu mere koje su predviđale da se ne otpuštaju radnici u firmama koje su ih koristile, Čadež je rekao da će svakako jedan deo ljudi ostati bez posla.

Navodi da verovatno u 2021. godini neće biti mogućnosti da se ponove sveobuhvatne mere kao što su bile ove godine, ali da da su moguće neke drugačije i fokusirane mere na one najugroženije.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir