DAJTE KRV Institut za transfuziju: Nisu skupljene dovoljne količine krvi

Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da i pored brojnih apela građanima nisu prikupljene dovoljne količine krvi za predstojeće praznike.

Institut za transfuziju krvi još jednom apeluje na građane da daju krv u Institutu u Beogradu u Ulici Svetog Save 39, danas do 19 sati, u Urgentni centar do 15 sati ili na nekoj od sledećih lokacija: Novi Beograd (Opština od 11 do 16 sati), Barajevo (Dom kulture 9 do 14 sati), Velika Plana (Kulturni centar 9 do 14 sati), Šabac (Kulturni centar 9 do 15 sati), te Loznica (Vukov dom 10 do 14 sati).

Pozivaju se građani svih krvnih grupa.

(Kurir.rs/ Tanjug)

