APEL INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU: Odziv građana drastično smanjen REZERVE KRVI NA MINIMUMU

Institut za transfuziju krvi saopštio je danas da su rezerve krvi i dalje na minimumu jer je odziv građana drastično smanjen i apelovao na građane da daju krv.

Institut navodi da se zbog pandemije korona virusa otkazuju akcije davanja krvi na terenu i da najviše nedostaje krv davalaca nulte i B krvne grupe, ali i svih negativnih krvnih grupa.

Apeluju na građane koji su u mogućnosti da daju krv da to učine u Institutu za transfuziju krvi Srbije radnim danima od 7 do 19 sati, subotom od 8 do 15 sati ili u nekoj od ekipa koje dežuraju na terenu.

Danas krv mogu da daju građani Loznice u Vukovom domu od 10 do 16 sati, građani Uba u autobusu na gradskom trgu od 11 do 16 sati, a stanovnici Novog Beograda u autobusu kod starog Merkatora od 11 do 16 sati.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir