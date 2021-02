OD JUTROS SIJA SUNCE, ALI NEĆE JOŠ DUGO: RHMZ objavio preokret koji nas čeka USKORO

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 8 C, najviša od 10 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura oko 8, najviša oko 16 C.

Izgledi vremena u narednih sedam dana - do 16. februara: U sredu pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom i toplo. U četvrtak jače naoblačenje s kišom, u planinama sa snegom, posle podne i jako zahladenje, prelazak kiše u sneg i u nizim predelima.

Od petka osetno hladnije, ponegde slab sneg, u većini mesta ledeni dani.

Kurir.rs / Tanjug

Kurir