Dani velikih popusta u Promenadi od 13. do 16. februara

Dan zaljubljenih je idealan povod da obradujete one koje najviše volite. Najbolji savet za savršen poklon jeste da budete originalni. Ukoliko vam je ipak potrebna inspiracija, Promenada Novi Sad je svakako najbolje mesto za šoping. Dobra vest je da Promenada Novi Sad organizuje dane popusta od 13. do 16. februara u toku kojih vas očekuju popusti i do 70% na određene brendove kao i besplatan parking.

Bilo da želite da obradujete nju ili njega, inspiraciju možete pronaći u parfimeriji Jasmin koja nudi do čak 50% popusta na odabrani asortiman parfema i setova prestižnih svetskih brendova, 50% popusta na odabrani asortiman šminke, kao i do 50% popusta na odabrani program za negu lica i tela. Ukoliko se do sada niste upoznali sa francuskim brendom L’Occitane, koji nudi proizvode za negu kože, kose i mirise, napravljene od najfinijih i najefikasnijih tradicionalnih sastojaka, iskoristite priliku i posetite njihovu nedavno otvorenu prodavnicu u tržnom centru Promenada Novi Sad i potražite neki od promotivnih setova za Dan zaljubljenih.

Ukoliko dobro poznajete modni ukus svoje voljene osobe, osmelite se i potražite idealan odevni komad najomiljenijih brendova kao što su Guess (20% popusta), Reserved (30% popusta), Lisca (50% popusta), Levis (20% popusta), Springfield (30% popusta) Cropp (30% popusta), Replay (20% popusta), Garinello (do 50% popusta), Waikiki (50% popusta), Kiğili (14% popusta), Timberland (20% popusta), Tommy Hilfiger (20% popusta), Diesel (20% popusta), Mohito (30% popusta), Sinsay (30% popusta). Dobra opcija su i aksesoari, koje možete pronaći u Moni, koja nudi 10% na kožu i 20% na tekstil na novu kolekciju, ili Glum up prodavnici u kojoj su pojedini artikli sniženi do čak 50%.

foto: Promo

Neke će najviše obradovati knjiga, a Vulkan ovim povodom nudi do 30% popusta na odarbane naslove. Originalne poklone možete potražiti i u Gigatronu sa 20% popusta na slušalice, miševe, tastature, BT zvučnike i aparate za negu tela i kose.

Za one koji žele da ovaj dan učine zaista posebnim, tu su Pandora, sa sjajnom akcijom gde uz kupovinu u iznosu iznad 14.000,00 RSD, možete dobiti Pandora privezak za samo 1,00 RSD, B:PM satovi & nakit sa simboličnih 14% popusta na kompletnu ponudu od 13.02. do 14.02, kao i Berić satovi i nakit sa popustom od 10% do čak 50% na pojedine kolekcije.

Za listu svih popusta, akcija i specijalnih ponuda tokom predstojećeg vikenda molimo posetite sledeći link.

Uz najveću ponudu brendova, sjajne akcije i popuste, odličan izbor restorana i kafea sa otvorenim baštama na dve ogromne terase sa pogledom na Novi Sad i tvrđavu, šoping centar Promenada je takođe i prvi šoping centar u Srbiji koji je dobio potvrdu o usaglašenosti sa COVID-19 sigurnosnim merama. Dobijanje ovog sertifikata je dokaz da šoping centar posluje u skladu sa međunarodnim zdravstvenim standardima i nudi kupcima sigurno iskustvo kupovine. Stručnjaci Centra za bezbednu kupovinu (SSC), nezavisne švedske kompanije koja procenjuje bezbednost šoping centara širom sveta, sertifikovali su šoping centar Promenada Novi Sad kao usaglašen sa preventivnim propisima, čineći tako Promenadu najsigurnijom šoping destinacijom u regionu.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir