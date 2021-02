SRPSKI METEOROLOG NAJAVIO VELIKI METEO-OBRT: Spremite se, u samo nekoliko dana temperatura skače ZA ČAK 30 STEPENI

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je da će nam ova sedmica doneti porasti temperatura za čak 20 stepeni.

Naime, kako je objavio na svom Fejsbuku, najhladniji deo zime uveliko je iza nas.

- Nakon nekoliko ledenih dana, ova sedmica doneće nam porast temperatura i povratak znatno toplijeg vremena. Minimalne jutarnje temperature kretale su se tokom vikenda od -13 do -7°stepeni, u Beogradu do -8, a na Kopaoniku je bilo čak -19 stepeni. Subjektivni osećaj na Kopaoniku iznosio je i do -30 stepeni. I maksimalne dnevne temperature tokom većeg dela vikenda ostale su u "minusu", jedino su na severu Srbije prešle u koji stepen iznad nule - napisao je Đurić.

On je najavio i znatno toplije vreme za ovu nedelju.

- Još u utorak i u sredu ujutro očekuje se umeren do jak mraz, pa će tako jutarnja temperatura u utorak biti od -15 na jugoistoku do -5 na severozapadu zemlje, a u sredu od -13 na jugoistoku do -3 stepena na severozapadu Srbije. Minimalna temperatura u Beogradu biće od -5 do -3 stepena. Već tokom dana očekuju se više temperature, pa će maksimalna dnevna u sredu biti od 0 do 6, a u sredu osetno toplije, uz temperature oko, pa i više od 10 stepeni. Utorak će na severu i zapadu Srbije biti umereno oblačan, a na jugu i istoku sunčan. U sredu se sa severa očekuje prolazno naoblačenje, uz slabu kišu u južnim i centralnim predelima, a slab sneg na planinama - najavio je meteorolog.

Kako kaže, u četvrtak će biti suvo i uglavnom pretežno sunčano, uz slab jutarnji mraz.

- U petak novo prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura biće od 8 do 12, u Beogradu oko 10 stepeni. Ne očekuju se značajnije količine padavina. Za vikend nas očekuje suvo, u nedelju i veoma toplo vreme, a maksimalna temperatura u nedelju biće i do 15 stepeni. Prema trenutnim prognozama, sledeće sedmice biće relativno toplo za kraj februara, uz temperature iznad prosečnih vrednosti. Dakle, do kraja februara ne očekuju nas zimski vremenski uslovi, a najhladniji deo ove više nego blage zime je uveliko iza nas - zaključio je meteorolog.

(Kurir.rs)

