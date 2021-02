NEODGOVORNA DRUŽENJA RASPLAMSAVAJU EPIDEMIJU: Tajne đačke žurke po kućama razbuktale koronu, u Arilju vanredna situacija!

U Srbiji raste broj đaka zaraženih koronavirusom, a posebno alarmanta situacija je u Arilju gde je trenutno zaražen 31 učenik osnovne škole i petoro đaka srednje škole, dok je 13 srednjoškolaca u izolaciji.

Uzrok zaražavanja dece je, izmađu ostalog, kako saznajemo, sve češća kućna okupljanja gde se provode, ne mareći ni za maske, ni za distancu, kao ni da zarazu mogu preneti svojim ukućanima, posebno starima i bolesnima.

- Mladi su se umorili od korone, a naročito sada kada se počelo sa vakcinacijom. Više im je dosta svega. Okupljaju se sve više po kućama, druže, slave rođendane, prave tajne sedljeke i žurke, okupi se po desetak... Pre neki dan je bila jedna velika proslava u selu na teritoriji opštine na kojoj je bilo baš mnopgo ljudi - priča za Kurir jedan od meštana Arilja.

Situacija u Arilju je alarmantna, kaže za Kurir dr Željko Milosavljević, direktor Doma zdravlja i dodaje da svakog dana bude više od 50 odsto obolelih u odnosu na broj testiranih.

- Od 15. februara imamo nagli skok. Za nedelju dana smo imali 201 kovid pozitivnog pacijenta. Samo za vikend je bilo 54 pozitivnih - kaže on i dodaje da je do naglog skoka broja zaraženih došlo zbog međusobnih porodičnih kontakata, privatnih okupljanja i porodičnih odlaska na odmor za praznike:

- Ljudi se najčešće javljaju sa respiratornim infekcijama, gušenje, kašalj, bol u grlu.

I Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje kaže za Kurir da je procenat zaražene dece veći nego što je bio ranije, ali da među zaraženima ima i veliki broj onih od 30 do 50 godina.

- U starosnoj kategoriji od 0 do 15 godina u subotu je bilo troje novozaraženih, od 15 do 20 godina - četvoro, od 20 do 30 nijedna, dok je od 30 do 50 bilo sedmoro. U starsosnoj grupi preko 50 godina ukupno devet. Krizni štab će razgovarati o tome da li je ovo posledica mini odmora, boravka u ugostiteljskim objektima ili su po sredi kućne žurke koje se sigurno organizuju - navodi Maslar i dodaje da će u toku dana biti održan sastanak kriznog štaba kako bi se donela odluka o tome da li će na teritoriji opštine biti proglašena vanredna situacija.

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik generalnog direktora KC Niš kaže da je moguće da se deca u Srbiji u prethodnom periodu češće zaražavaju jer se sve više ljudi vakciniše, pa virus "ide ka onima gde može". Ali, jedan od glavnih razloga, je i njihova neopreznost.

- Deca su po prirodi buntovana, željna druženja, ne mare mnogo na apele, molbe pa čak i zabrane. Oni se svakako i nakon prestanka rada kafića okupljaju negde po stanovima. Niko od njih ne nosi masku. Opustili su se, pa se slave rođendani, ide se u kafiće... Oni će najverovatnije proći sa lakšom kliničkom, ali će zaraziti nekog starijeg. Od ukupnog broja juče zaraženih u Srbiji, 250, 300 će završiti u bolnicama, 25 do 30 će da umre - kaže dr Janković koji podseća i da je najmlađi preminuli pacijent u njihovoj ustanovi imao 21 godinu.

ŠKOLE U ARILJU Deca nisu zaražena u školi, već po kafićima Bratislav Đorđević, direktor srednje škole Sveti Ahilije u Arilju kaže za Kurir da je petoro od 416 đaka obolelo, a pozitivan je i jedan nastavnik. - Uzrok ovog naglog skoka obolelih su pre svega neformala okupljanja van škole što potvrđuju i deca koja su u izolaciji da do zaražavanja nije došlo u školi. Posle produženog vikenda koji smo imali zbog praznika deca su se opustila, posećivala kafiće i diskoteke koje sada rade i preko dana i verovatno je na tim mestima došlo do porasta broja obolelih - navodi Đorđević. U OŠ "Stevan Čolović" zaraženo je 24 đaka, a direktorka Mira Bjekić kaže za Kurir da će posle savetovanja sa "Batutom" biti odlučeno da li će se preći na onlajn nastavu.

NEBOJŠA LAĐEVIĆ Mladi kada se vrate sa odmora idu kod starijih, pa ih zaraze foto: Kurir Printscreen "Mladi misle da su zaštićeni, ali, nažalost, nisu. Bolest ne bira. Uglavnom mladi prođu sa blažom kliničkom slikom, ali virus prenesu starijima. I ranije smo primetili da kad god se mladi vrate sa odmora, skijanja ili sa letovanja, obično odu kod starijih da uzmu malo para i onda 15 dana posle penzije, imamo porast zaraženih starijih pacijenata", kaže za Kurir Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju i reanimaciju KCS kaže i dodaje da se zbog porasta broja zaraženih u Batajnici otvara još četiri odeljenja, a vrše se i pripreme da se, ako bude potrebno, otvori još jedna jedinica intenzivne nege sa još 20 kreveta.

