SRBIN PREDVODI TIM KOJI RAZVIJA RAKETNU VAKCINU PROTIV KORONE: Klinička ispitivanja počinju krajem godine i u našoj zemlji

Tim naučnika farmaceutske kompanije "Svis rokets" koja je priznata na polju imunoonkologije uspeo je da sintetiše koronavirus i trenutno uz pomoć vlade Švajcarske i grada Bazela radi na vakcini od koje se mnogo očekuje.

Izvršni direktor kompanije je naš uspešan naučnik i farmaceutski preduzetnik Vladimir Cmiljanović, koji je još 2007. godine, radeći na Univerzitetu u Bazelu, pronašao revolucionarni lek koji se koristi u lečenju kancera. Danas je glavni izvršni direktor kompanije "Svis rokets" koja radi na vakcini druge generacije nazvanoj "raketna" vakcina.

Cmiljanović objašnjava da će vakcina nositi ime "raketna" jer da bi se poslala raketa u svemir, potrebna su značajna i kompleksna naučna dostignuća, a slično važi i za ovu novu vakcinu protiv kovida-19 koja će sigurno biti uspešnija od vakcina prve generacije.

Razlika je u tome, kako navodi Cmiljanović, što trenutno dostupne vakcine ciljaju samo jedan protein, takozvani spajk protein, a one treniraju naš imunski sistem tako što taj spajk protein koronavirusa izlažu našim imunskim ćelijama kako bi ga on prepoznao u slučaju da dođe do infekcije.

- Mi imamo drugi koncept da treniramo naš imunski sistem sa svim mogućim proteinima iz koronavirusa. To znači da bi naša vakcina trebalo da reaguje nevezano za mutacije koje se dešavaju na spajk proteinu. Zato želimo da ojačamo imunski sistem sa svim drugim proteinima koje koronavirus ima, a to smo uradili tako što smo veštački sintetisali virus u oslabljenom obliku jednom novom biološkom metodom - objašnjava Cmiljanović.

Tako oslabljen virus može da inficira zdrave ćelije, ali samo u prvom ciklusu i dalje više ne može da se replicira. Na taj način se, sa jedne strane, garantuje bezbednost vakcine, a sa druge strane, aktivira se čitav imunski sistem da prepozna pravi divlji koronavirus.

Još su u toku pretklinička ispitivanja vakcine na životinjama.

Kako naglašava naš uspešni naučnik, uloženo je puno truda i novca da se poboljša proces proizvodnje. U ovom slučaju se koristi potpuno drugačija biotehnološka metoda i veruje se da će, čim vakcina bude pokazala kliničku efikasnost i bude registrovana, švajcarska kompanija biti u mogućnosti da paralelno snabdeva veliki broj zemalja, jer je njena proizvodnja znatno lakša u odnosu na proizvodnju vakcina prve generacije.

- Kliničke studije bi trebalo da počnu u decembru ili najkasnije u januaru sledeće godine i biće sprovođene u Švajcarskoj, ali i u Srbiji. A onda bi bila distribuirana u Evropu, Ameriku i Afriku - dodaje Cmiljanović.

Važno je biti zaštićen i vakcinama prve generacije

Vakcine prve generacije su jako dobre za sadašnju situaciju, jer je bitno da se ljudi što pre zaštite, a Srbija ima prednost u odnosu na mnoge druge zemlje jer ima pristup svim dostupnim vakcinama, pa čak i u odnosu na samu Švajcarsku u kojoj se proizvodi Modernina vakcina.

- Ja savetujem svim prijateljima i porodici u Srbiji da uzmu bilo koju vakcinu jer će nas one štititi neko vreme. Štitiće nas određeno vreme zato što su bazirane samo na spajk proteinu, što će virus naterati da i dalje mutira i zato je potrebno da imamo novo rešenje, novu vakcinu koja jeste kompleksnija, ali koja će dati bolji imunski odgovor - naglašava naučnik.

Namera je da se u kliničkim ispitivanjima dokaže efikasnost "raketne vakcine" i kod ljudi koji su primili vakcine prve generacije. To bi bio takozvani busting, dodatno aktiviranje imunskog sistema, da se još više ojača na minimum godinu dana, a možda i duže, kako bi ljudi bez straha mogli da se vrate normalnim životnim aktivnostima jer i u slučaju da se inficiraju, imunski sistem će imati odbrambeni odgovor.

Cmiljanović napominje i da ukoliko virus bude mutirao u nekom drugom pravcu, zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji, vakcina bi lako i jednostavno mogla da se prilagodi tim promenama.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir