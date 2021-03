SVEŠTENIKE ZABRINJAVA SVE VEĆI BROJ OTKOPANIH GROBOVA: Srbi za Zadušnice obišli groblja na Kosovu i Metohiji (VIDEO)

Stanje na pravoslavnim grobljima u pojedinim sredinama na Kosovu i Metohiji u odnosu na prethodne godine je bolje, očišćena su od korova, porušeni nadgrobni spomenici su najčešći prizor, ali sve više ima ekshumiranih grobova.

Obilaskom grobova i paljenjem sveća preminulim precima i rođacima Srbi iz Lipljana obeleželi su Zadušnice. Pravoslavno grobllje u tom gradu gde je ostalo da živi oko stotinu srpskih porodica do sada je u više navrata skrnavljeno.

- Ima porušenih spomenika dok su neki obnovljeni. Stanje je veoma loše. Ne znam kako će sve ovo opstati dalje. Nekada je Lipljan bio pun duše. Nema više toga. Nije isto kao što je nekada bilo - kazala je Ružica Vitković iz Brnjice koja je došla da obiđe grobove oca i strica.

Raseljeni Srbi sve češće otkopavaju i odnose tela pokojnika u užu Srbiju. Usluge iskopavanja i transporta iznose do 2.000 evra. Najviše takvih slučajeva je na većim pravoslavnim grobljima poput Prištine i Kosova Polja.

Lipljanski paroh Dragiša Jerinić kaže da na lokalnom pravoslavnom groblju nije takav slučaj.

Desetak Srba obišlo groblje u Prištini Na gradskom groblju u Prištini desetak raseljenih Srba iz tog grada obišlo je grobove svojih preminulih za Zadušnice. Organizovanog dolaska raseljenih nije bilo. Prištinski paroh Staniša Arsić kaže da je mali broj ljudi verovatno posledica aktuelne pandemije, ali i da zabrinjava što je sve više onih koji se odlučuju da posmrtne ostatke pokojnika premeste na groblja u centralnoj Srbiji. - Groblje je u dosta solidnom stanju u odnosu na ostala groblja na KiM koja su razrušena, razorena, preorana faktički. Dosta spomenika ima polomljenih i razrušenih. Služba koja vrši čišćenje groblja na neki način se trudi da malo dovede u red onako kako ovo groblje treba da izgleda - izjavio je Arsić.

- Nije do sada bilo ekshumacije i prema mojim saznanjima nije bilo ni ranije. Mi ćemo da se protivimo ako neko izrazi želju da ekshumira grob. Ako dozvolimo da jedan krene sa ekshumacijom, a to se najčešće dešava da se crkva ne pita, onda dolazi do jednog od većih problema da dođemo u situaciju da i Albanci iskopavaju groblja, a da mi nemamo informacije - rekao je Jerinić.

Paroh je uputio apel vernicima da ne ekshumiraju grobove.

- Ja lično kao sveštenik u Lipljanu nisam za to da se grobovi iskopavaju. Oni koji su morali da se odsele znaju svoje razloge iz kojih se iselili i nemaju potrebe da iseljavaju pokojnike. Za ovo vreme koje sam ovde, meštani Lipljana i naši vernici imaju poštovanje prema pokojnicima. Trude se da dođu, ne samo za Zadušnice, većina njih koji ovde žive samoinicijativno se organizuju da spomenike i groblja koja pripadaju njihovim porodicama urede - kazao je Jerenić.

Na uređenju pravoslavnog groblja u Lipljanu preostalim Srbima u ovom gradu pomažu komunalne službe opštine Gračanica.

