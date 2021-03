STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE DANIJELE KOJA JE PREMINULA POSLE ABORTUSA: Tužilaštvo pozvalo supruga da se hitno javi zbog pojašnjenja

Rezultati obdukcije Leskovčanke Dušice Trajković (32), koja je preminula ubrzo nakon abortusa 23. februara konačno su gotovi i dati su porodici na uvid.

- Dana 16. 3. 2021. godine Zavod za sudsku medicinu u Nišu dostavio je obdukcioni zapisnik Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu, koje će nakon prikupljanja potrebnih obaveštavanja i izvršenih dodatnih provera, doneti odgovarajuću odluku. Obdukcioni zapisnik poslat je oštećenom V. T, suprugu preminule Dušice Trajković, kako bi se upoznao sa njim i koji je u svojstvu građanina pozvan u Više javno tužilaštvo u Leskovcu, radi davanja dodatnih obaveštenja - rekla je zamenica Višeg javnog tužioca u Leskovcu Mirjana Papović.

Porodica se međutim nije oglašavala povodom ovog slučaja.

Podsećamo, odmah nakon smrti trudnice Ministarstvo zdravlja poslalo je inspekciju, a ključ u daljoj istrazi je upravo ovaj obdukcioni nalaz. Čak je i sama lekarka Milica Vukadinović, koja je izvršila tu intervenciju, rekla da kobni ishod ne može da komentariše bez nalaza obdukcije.

Vukadinović je danas rekla da još nije dobila nalaz.

- Molim vas, nemojte da me zovete ponovo, niti ću da vam dam izjavu i nemam nameru da se oglašavam - kazala je doktorka.

Vukadinović je ranije rekla da joj je žao zbog nesreće i dodala da se žena dobro osećala i sama je htela da ide kući. Takođe, odgovorila je na izjavu da nisu izvršene sve analize, navodeći da je jedino potrebno određivanje krvne grupe, a da je to dokument koji je pacijentkinja bila donela sa sobom.

Milan Kostić, brat preminule žene, ranije je do detalja objasnio šta se dogodilo nakon intervencije.

- U utorak u 19. sati 23. februara odlazi sa štakom na tu privatnu kliniku, jedva se kreće. Odlazi sa suprugom. Prvog puta kad je bila u gradskoj bolnici da primi novalgetol isto se kreće sa štakom. Čekaju nekog anesteziologa iz Niša, on stiže, ona ulazi u ordinaciju, stavljaju je u totalnu anesteziju. To traje od 30 do 40 minuta. Par dana pre toga, 4-5 dana se viđa sa lekarom. Ništa joj ona ne kaže da treba da radi analize, da treba da izvadi krv, bilo šta. Samo se javlja za nešto što je za njih rutinski, ali već problem niko ne vidi. Ona izlazi posle 30-40 minuta, svesna, ali se zanosi, suprug je odvozi kući. Leže u krevet, odatle odlazi u kupatilo oko dva i po sata posle intervencije. On je sve vreme s njom, ona iz kupatila gubi svest. Ne seća se da je izgubila svest. Opet pada, leže na pod, menja boju lica - rekao je brat nastradale žene.

Opisao je sve detalje tragedije.

- Zet me zove, kaže da dođem i zovem Hitnu pomoć. Ona živi na drugom kraju grada, čini mi se da sam već za sekundu tamo bio. Svekrva je hladi, masira joj vrat, iz Hitne pomoći telefonski kažu u koji položaj da je stavimo. Plavetnilo po celom licu, žali se da ne može da diše. Kada je stigla Hitna pomoć daju joj još jednu injekciju, pa drugu, svesna je, ali počinje da se gubi. U tom trenutku mi kaže da je sve predosećala, kaže mi da joj čuvam sina. Stavljamo je na nosila, stižemo u bolnicu, oni je u ordinaciji reanimiraju, mi ispred čekamo dobre vesti. Prolaze minuti, možda pola sata, možda i više, izlazi sestra i kaže da uđemo da skinemo zlato sa nje. Tada saznajemo da nje više nema - ispričao je u uključenju uživo za TV Prva.

Inače, porodica tvrdi da je žena morala da obavi rutinski abortus jer ima diskus herniju koju leči.

