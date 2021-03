Nedimović se vaksinisao AstraZenekom, a za mesto pelcovanja odabrao seosku ambulantu u Mačvankoj Mitrovici

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović primio je danas vakcinu kompanije AstraZeneka protiv kovida u Domu zdravlja u Mačvanskoj Mitrovici.

Nedimović je odabrao seosku ambulantu da bi se uverio kako vakcinacija protiče u manjim sredinama i pozvao je građane da se vakcinišu, jer vakcina ima dovoljno, a svaka je dobra, jer čuva zdravlje građana.

- Koliko znam uvek je bolje vakcinisati se nego ne ići na vakcinu. Mislim da je to najbolje, tako čuvamo naš narod, jer nas je previše stradalo u zadnjih 100 godina da bi imali privilegiju da jednu glavu žrtvujemo za bilo šta. Vakcine ne treba da poznaju zastave i mi ne treba da učestvujemo u tim borbama koje vode istok i zapad, sever i jug, koju vakcinu da prime a koju da ne prime. Mislim da je jako važno bilo koju vakcinu primiti, jer tako ćemo se spasti ove pošasti koja nas drži više od godinu dana - rekao je prilikom vakcinacije ministar Nedimović.

foto: Kurir

Ministar poljoprivrede izrazio je zadovoljstvom odzivom na seoskom području, zbog čega je, kako kaže, odabrao da se vakciniše u ambulanti u Mačvanskoj Mitrovici. - Hteo sam da dođem ovde da vidim u selu kako to ide, da li ljudi hoće da se vakcinišu ili ne. Već nekoliko dana na prostoru Sremske Mitrovice po selima vakcina ima dovoljno i ljudi primaju. Vidim da je ovde preko 200 ljudi primilo vakcinu. Ono što je važno je podatak da je do sada preko 1,3 miliona ljudi primilo prvu dozu, a više od 850.000 i drugu dozu. Važno je da što pre dođemo do ta dva i po miliona vakcinisanih kako bismo što pre bili bezbedni- istakao je ministar. Nedimović je izneo podatak da je više od 21.000 građana vakcinisano na području Sremske Mitrovice i naglasio da su pokretni punktovi dobro rešenje, kako bi se stiglo do svakog građanina. Što se tiče vakcine, ponovio je da nema razloga za sumnju i razmišljanje prilikom izbora. - Svaka vakcina je dobra. AstraZeneka je dobra vakcina. Šta vi mislite da su u Velikoj Britaniji, njih 18 miliona ludi što su odabrali tu vakcinu- zaključio je ministra poljoprivrede. Nedimović je pozvao sve poljoprivrednike, ratare i stočare da se vakcinišu, jer samo tako će svi moći da sačuvaju zdravlje, nastave da rade i normalno žive.

Kurir