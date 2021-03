KORONA NE POPUŠTA: Novozaraženih 5.297, preminulo 37 obolelih, na respiratorima se 243 bore za dah

U Srbiji je u prethodnih 24 sata na korona virus testirano 17.684 građana od kojih je 5.297 novozaraženih.

Preminula su 37 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalaze 243 obolela.

Podsetimo, dan ranije na korona virus je testirano 18.158 građana od kojih je 5.475 novozaraženih. Preminulo je 36 pacijenata dok je na respiratorima bilo njih 236.

Na bolničkom lečenju nalazi se 6.349 osoba. Od početka pandemije u Srbiji je registrovano 566.669 slučajeva korona virusa, a preminulo je 5.039 ljudi. Procenat smrtnosti je 0,89.

Do sada je u Srbiji testirano na korona virus ukupno 3.313.232 ljudi.

Jutros je inače održana sednica Kriznog štaba, a pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković saopštio je nakon sastanka da nema popuštanja postojećih mera, ali da su donete nove odluke za ulazak u Srbiju.

Ministar zdravlja Zaltibor Lončar je rekao da su bolnički kapaciteti trenutno popunjeni 90 odsto i naveo da u ovom trenutku ne može biti reči ni o kakvom popuštanju mera.

Do jeseni i početka nove školske godine, kako prenose svetski mediji, već bi moglo da se počne sa vakcinacijom dece od 12 do 16 godina, dok je najrealnije da će vakcina protiv koronavirusa za mališane do 12 godina starosti biti dostupna tek početkom 2022. godine.

