PILOT MIG 21 PROGOVORIO O KEMTREJLSIMA: Evo zašto avioni nad Srbijom ostavljaju bele tragove i zbog čega su BURIĆI U TRUPU!

Na svom Fejsbuk profilu bivši vojni pilot i probni pilot na avionima MiG-21 Dušan Birmanac, rešio je da progovori o navodnim teorijama zavere o zaprašivanju hemikalijama iz vazduha. Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Za sve koji me ne znate, bio sam vojni pilot, nastavnik letenja i probni pilot na avionima MiG-21. Leteo sam na visinama malo preko 20.000 metara i brzinama oko 2 Maha. Karijeru sam nastavio u Agenciji za kontrolu letenja. Tako da sam upoznat sa mnogim informacija koje su drugima bile nedostupne. Rešio sam da progovorim i kažem istimu o „svakodnevnom trovanju iz vazduha“. Molim vas sve da pažljivo pročitate tekst do kraja.

Prvo, beli tragovi koje vidite na nebu rezultat su kondenzacije vrelih izduvnih gasova iz mlaznih i turbo-mlaznih motora u dodiru sa hladnim vazduhom na velikim visinama. Ovo je hemijsko fizički proces koji je identičan procesu nastajanja oblaka. Osnove za razumevanje možemo naći u udžbenicima iz osnovne i srednje škole. Razumem da mnogima ovo nije bilo interesantno tada, jer su u tom periodu imali „pametnija posla“ od učenja. Trebalo je uživati u mladosti, a za znanje ima vremena. Na žalost mnogi su oko ove teme neobrazovani, a energično komentarišu lažne objave koje vide na družtvenim mrežama. Mali broj nas je imao meteorologiju kao predmet, ali nastanak oblaka je gradivo koje se uči u osnovnoj školi. Ako vidite više belih tragova koji se gusto ukrštaju na razliitim visinama, to je zbog toga jer se u tom području ukršta nekoliko međunarodnih vazdušnih puteva i pojava je sasvim normalna zbog gustog vazdušnog saobraćaja. Ne brinite, kontrolori letenja su ljudi koji visoko profesionalno obavljaju svoj ne baš lak posao.

Najviše su me zabolele objave ljudi u kojima navode da avioni koji nas truju poleću sa aerodroma Batajnica. Samo da vas sve podsetim. MI VOJNI PILOTI SMO ŠKOLOVANI, OBUČENI I VASPITANI DA BRANIMO NAŠ NAROD, A NE DA GA TRUJEMO, što smo ne žaleći sebe dokazali mnogo puta kada je to bilo potrebno. Moje kolege su ginule i u miru i u ratu braneći sopstveni narod. Sramota me je što među tim narodom ima i onih koji mogu da poveruju da bi smo mi mogli da ga trujemo ili da dozvolimo da neko to drugi radi sa našeg vojnog aerodroma.

Drugo, fotografije gde možete da vidite buriće u unutrašnjosti putničkih ili transportnih aviona predstavljaju raspored i simulaciju tereta kod vazduhoplova kojisu u razvoju i završnoj fazi testiranja. To je standardna metodologija ispitivanja da li se avion normalno ponaša u vazduhu u simuliranim uslovima gde burići predstavljaju težinu koju imaju putnici. Bez ovog načina ispitivanja putniki avioni sigurno ne bi bili bezbedni za letenje. Onda se te fotografije povežu sa fotografijama mlaznica sa aviona koji zaprašuju komarce ili useve i eto dokaza. Kakvih? Da avioni za prskanje komaraca truju iz vazduha? Pa to svi znamo Da oni to i rade.

Treće, istina je da postoje tehnologije koje obezbeđuju razbijanje oblaka. Koriste se i u mirnodopskim i u ratnim svrhama. Imaju je Rusija i SAD. Najverovatnije i Kina. Ti aerosoli sadrže čestice koje vodenu paru u oblacima pretvaraju u vodene kapljice. Takvu „kišicu“ i razvedravanje smo iskusili na Kosovu na aerodromu Slatina skoro svaki put pre napada po oblačnom vremenu.

I na kraju, četvrto, ljudi koji dozvole da prihvate dezinformacije o trovanju iz vazduha, na dobrom su putu da postanu poslušne ovce kojim je lako upravljati. Takvi koji dalje dele, lajkuju i komentarišu ovakve gluposti značajno doprinose stvaranju još većeg haosa i nepoverenja prema svemu, pa i prema onome što im u nekom trenutku može značiti puno.

OSVESTITE SE! NE GLUPIRAJTE SE! BUDITE LJUDI KOJI KORISTE RAZUM I ZNANJE!

