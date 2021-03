OZBILJNO UPOZORENJE MOTOCIKLISTE: Kada motorom udarite u nešto, na vas deluje 20 gravitacija i srce umesto 300 g ima 6 kg KURIR TV

Motociklisti imaju dve osnovne zablude tokom vožnje motora, neće meni da se desi i u gradu mi ne treba puna zaštitna oprema, u emisiji "Puls Srbije" ispričao je predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista Vladimir Jevtić.

"Rizik je po pređenom kilometru i 15 puta veći da stradate u odnosu na vozača putničkog vozila. Najčešća greška motociklista je da mu ne treba puna zaštitna oprema u gradu, gde se od 8 od 10 saobraćajnih nezgoda se dogodi u gradskim uslovima vožnje", rekao je Jevtić.

On je istakao da se većina povreda svede pod politraumatske povrede. "Retko kada je samo ruka ili noga, uglavnom je to set nekih povreda", objasnio je motociklista i dodao da postoje dva osnovna tipa pada sa motora. "Jedan je da padnete i klizate i ako imate dobru opremu, samo ustanete i Bogu hvala, sve je prošlo kako treba. Nećete imati neke značajnije posledice, ali češći je ovaj drugi, pad i zaustavljanje, odnosno udarac u nešto - ivičnjak, banderu...

Kada udarite o parkirano vozilo pri brzini od 30, 50 km/h, na vas deluje 20 gravitacija. Onaj pilot se onesvešćuje na 12 gravitacija, a vi ovde imate 20. To znači da ljudsko srce koje ima oko 300, 400 grama, kada na njega deluje 20 gravitacija, ono ima šest kilograma. Pripoji koji drže srce nisu napravljeni da izdrže šest kg i tada dolazi do rascepa unutrašnjih organa i unutrašnjih povreda, ono što se u narodu zove unutrašnje krvarenje", naglasio je on i dodao da tada ni dobra zaštitna oprema ne igra veliku ulogu.

(Kurir.rs)

Kurir