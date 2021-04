ČEKAMO KRIZNI ŠTAB, ZASEDA U 8: Šta nas danas očekuje, popuštanje mera?

BEOGRAD - Krizni štab zaseda sutra u osam sati ujutru, saznaje Kurir.

Naime, sednica Kriznog štaba na kojoj će biti razmotrena trenutna epidemiološka situacija i mere biće održana danas u 8 sati. Premijerka Ana Brnabić u četvrtak je rekla da ona skoro svakodnevno razgovara sa medicinskim delom Kriznog štaba i zna šta je njihov stav - a to je da još nije vreme za popuštanje mera, "jer nam ide dobro, ali to ne bi trebalo sada da se ugrozi". "Brojevi padaju, procenti su bolji i to je rezultat donekle mera, ali u velikoj meri vakcinacije. Videćemo sutra šta će biti odluke", rekla je Brnabić.

Kako je juče već najavila premijerka Ana Brnabić u obraćanju uživo, ona je rekla da će se na sednici Kriznog štaba razmatrati trenutna epidemiološka situacija u Srbiji kao i da li će biti dodatnog popuštanja mera. Posle zasedanja, kako je rekla ona, neko će se obratiti javnosti sa najnovijim informacijama.

Brnabić je pojasnila i da skoro svakodnevno razgovara sa medicinskim delom Kriznog štaba i zna šta je njihov stav - a to je da još nije vreme za popuštanje mera, jer nam ide dobro, ali da to ne bi trebalo sada da se ugrozi.

- Brojevi padaju, procenti su bolji i to je rezultat, donekle mera, ali u velikoj meri vakcinacije. Videćemo sutra šta će biti odluke, rekla je Brnabić na pres konferenciji.

Srbija je oborila sopstveni rekord po broju vakcinisanih ljudi, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i naveo da je juče vakcinisano više od 75.000 ljudi.

U zemlji je do juče vakcinisano skoro 30 odsto punoletnih građana, saopštila je premijerka Ana Brnabić. Osudila je kršenje epdeimioloških mera posle derbija na stadionu "Rajko Mitić" i istakla da je reakcijom nadležnih vlasti pokazano da nema zaštićenih. Premijerka je najavila da će danas biti održana sednica Kriznog štaba i da će se posle sednice neko obratiti novinarima.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je za RTS da se mora nastaviti sa ovim tempom vakcinacije da bi zemlja izašla iz teške situacije.

Direktorka KBC "Bežanijska kosa" Marija Zdravković je izjavila da je napravljena pometnja kada je rečeno da vakcine utiču na plodnost i istakla je da ne postoje dokazi za to.

Podsećanja radi, u Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 16.055 građana od kojih je 3.625 novozaraženih.

Preminuo je 41 pacijent, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 265 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirana su 15.904 građana od kojih je 3.615 bilo pozitivno. Preminula su 42 obolela, a na respiratorima se nalazilo 267 pacijenata.

Kurir.rs