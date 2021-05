ZA PLATU OD 200.000 DINARA SE DOBRO OZNOJE: Dostavljači hrane odlično zarađuju, ali ovo zanimanje ima i svoju MRAČNU STRANU

Usluge kurira - dostavljača hrane procvetale su tokom pandemije, a mesečna zarada dostiže vrtoglavu visinu do čak 200.000 dinara!

Ipak, manjkavosti ovog posla, osim što se obavlja u bilo koje doba dana i u bilo kojim vremenskim uslovima, sa kabastom opremom na leđima, jesu upitni ugovori sa poslodavcima, mnogo pređenih kilometara, te potrošenog goriva i plaćenih parking mesta.

Ljubiša Biuklić, dostavljač hrane, za Kurir televiziju kaže da plata može da bude solidna ali da je nije lako zaraditi.

"Te cifre od 200.000 dinara koje spominju, sve je to okej, može, ali to je rad od 15 sati svaki dan, bez slobodnog dana, bez bilo kakvog vikenda ili pauze. To je odmah i više goriva, u jednoj smeni minimun 100 kilometra pređeš", objašnjava on.

Stručnjaci pretpostavljaju da kuriri verovatno ne rade na crno s obzirom na veliku prisutnost, a da se najčešće zapošljavaju preko agencije ili posrednika, da su ugovori fleksibilni, retko ko je zaposlen na neodređeno i da se potpisuju Ugovori o delu ili Ugovori o privremenim i povremenim poslovima.

"U praksi ovi ugovori nama zadaju velike probleme, sindikatima i inspekciji rada. Vrlo teško je pratiti poslodavce koji manipulišu, odnosno, zloupotrebljavaju ugovore, pogotovo one o privremenim poslovima", kaže Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije smatra da će, ukoliko se javi potreba, njihov angažman ubuduće biti čvršće definisan Zakonom. (Kurir.rs)

