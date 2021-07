LAMBDA MUTANT MNOGO OPASNIJI I BRŽE SE ŠIRI: Zaobilazi antitela, vakcina ipak delotvorna

Zdravstveni stručnjaci strahuju da bi lambda, novi soj korona virusa, koji se proširio na 27 zemalja sveta mogao, zbog neobičnih mutacija u šiljku proteina, da postane ozbiljan problem za svet i da dovede do ponovnog razbuktavanja pandemije.

Prvi put otkriven u Peruu, u kratkom vremenskom periodu je od lokalnog soja, sa tek ponekim slučajem postao dominantan i odgovoran za 80 odsto zaraza u toj zemlji, piše australijski "Skaj Njuz".

Iz tog razloga, naučnici sa Univerziteta u Santjagu, Čile, uradili su studiju, u kojoj su ispitivali otpornost ovog soja na zaštitu koju pružaju antitela. Prvi rezultati ove neautorizovane studije su zabrinjavajući. Naime, lambda je po svemu sudeći zaraznija i sposobnija da zaobiđe antitela, što se može pokazati kao problem u budućnosti. Lambda je u svetu korona virusa ostvarila munjevit uspeh. Od u suštini lokalnoj soja postala je najpre dominantna soj u Peruu, a zatim i međunarodna pretnja - a sve to u oštroj konkurenciji drugih sojeva.

Molekularni biolog Pablo Cukajama, sa univerziteta u Limi, rekao je da se lambda soj brže širi od ostalih.

- Imali smo 200 ljudi koji su bili zaraženi lambda sojem u decembru. Do kraja marta njime je bilo inficirana polovina pozitivnih na korona virus u Limi - kaže Cukajama.

Novi soj nije stao na tome, već je nastavio dalje, dok nije postao dominantan u celoj zemlji.

- Danas, tri meseca kasnije, lambda soj je prisutan kod 80 odsto zaraženih širom zemlje. Lambda soj postao je dominatan u Peruu za veoma kratko vreme - kaže Cukajama.

Virus je počeo da cirkuliše i po drugim zemljama, raširivši se u 27 zemalja, uključujući tu i Veliku Britaniju, tako da je skrenuo na sebe pažnju Svetske zdravstvene organizacije. SZO je svrstala lambda soj u kategoriju "pod posmatranjem", a tu odluku su pravdali time što ovaj soj dovodi do učestalog zaražavanja i pojavljuje se istovremeno u više zemalja.

Naučnici u studiji su, na osnovu prikupljenih podataka došli do zaključka da je novi soj, označen kao C 37, zarazniji od sojeva koji su trenutno u cirkulaciji (alfa, gama, delta). Još više zabrinjava mogućnost da je lambda možda sposobnija da zaobiđe antitela koja pružaju zaštitu telu od ponovne infekcije. Ono što razlikuje ovaj soj od ostalih je specifičnost proteina u šiljku virusa, kojim se on kači na ljudsku ćeliju i zaražava je. Ovi proteini kod lambde daju virusu veći potencijal da izbegne antitela.

Džef Baret, direktor kovid-19 Genomske inicijative na institutu Sanger u Velikoj Britaniji, kaže da lambda varijanta ima prilično "neobičan skup mutacija."

- Teško je razumeti opasnost koju predstavlja lambda, tumačeći samo kompjuterske i laboratorijske podatke. Ipak, ona ima prilično neobične mutacije, ako je uporedimo sa drugim varijantama.

foto: T. Ilić

Po članku objavljenom u "Finašijal Tajmsu", ovaj soj ima jedinstveni obrazac od čak sedam mutacija na šiljku. Taj obrazac se povezuje sa većom ili manjom infektivnošću.

- Primetili smo povećanu infektivnost u proteinima šiljka kod lambde, veću od onih koje su prisutne kod alfa i gama sojeva - navedeno je u studiji iz Santjaga.

Naučnike je dalje zanimalo i da li antitela dobijena vakcinacijom uspevaju da zaustave zaražavanje. Oni su ispitivali antitela zaposlenih u njihovom institutu, prethodno vakcinisanih KoronaVak vakcinom, kineskih proizvođača. Iako njihovi podaci nisu potpuni, ono što su uspeli da vide je da je nova varijanta zaraznija i otpornija na antitela dobijena vakcinacijom - ili barem antitela te vrste vakcine.

- Prvi podaci pokazuju da mutacije prisutne u spajk proteinu kod lambda soja daju povećanu infektivnost i mogu da izbegnu antitela koja izaziva inaktivisana vakcina. Podaci su nepotpuni da bi se izvukli jasni i nedvosmisleni zaključci, ali jedno je već sad sigurno - novi soj ima veliki infektivni potencijal.

Vakcina ipak delotvorna

Ipak, mada ovakvi izveštaji zabrinjavaju, čuju se i drugačiji glasovi.

Hairo Mendez Riko, stručnjak za virusne bolesti pri Svetskoj zdravstvenoj organizaiciji (SZO), podseća da je vakcina delotvorno sredstvo protiv mutiranih sojeva.

- Sve odobrene vakcine generalno su efikasne protiv svih varijanti korone koji su trenutno u opticaju širom sveta. Nema razloga da pretpostavimo da to nije tako kod lambda soja - istakao je Mendez Riko.

Ono što takođe ohrabruje je što rezultati dosadašnjih ispitivanja novog soja korona virusa, pokazuju da on nije agresivniji od ranijih sojeva.

- Za sada nema dokaza da je lambda soj agresivniji od drugih varijanti virusa SARS-CoV-2. Moguće da je ima veću stopu zaraze, ali bi to tek trebalo ispitati.

Kao najčešće simptome pozitivni na lambda soj korona virusa navode povišenu temperaturu, glavobolju i bol u grlu, a neki i gubitak čula mirisa i ukusa, simptome koji su bili karakteristični za originalni, alfa soj - što je u kontrastu sa delta sojem, koji podseća na "jaku prehladu".

U svakom slučaju, vakcinacija ostaje jedino oružje čovečanstva u borbi protiv korone - bilo lambda bilo nekog od novih sojeva koji se eventualno mogu pojaviti.

(Kurir.rs/Blic)