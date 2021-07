SRBIJA NABAVILA PETU VAKCINU, USKORO ODLUKA O TREĆOJ DOZI: Vučić: Kada pričate protiv vakcina nekoga možete da UBIJETE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je juče na lekare da što pre preporuče da li je i kada potrebno da se krene sa primanjem treće doze vakcine protiv korona virusa i poručio da je naša zemlja za svoje građane nabavila i petu vakcinu, američke kompanije "Moderna".

Vučić je istakao da Srbija raspolaže sa 1,3 miliona vakcina i da to teoretski znači da može da bude izvedena vakcinacija polovine broja ljudi koji su se do sada vakcinisali, iako je, kako kaže, iz tehničkih razloga na dnevnom nivou moguće imunizovati do 100.000 ljudi.

foto: Shutterstock

- Samo vas molim da odlučite kada da idemo na treću dozu i da li da se mešaju vakcine. To je odluka koju mora da donese struka. I da još jednom zamolim one koji se nisu vakcinisali, da to učine. To ne znači i dalje da se ne mogu zaraziti, ali će makar imati 95 odsto veće šanse da prežive. Vučić je priznao i da je dobio dosta predloga od lekara da se ljudima koji nisu vakcinisani, a imali su mogućnost da prime vakcinu, naplaćuju troškovi lečenja od korone. Kod nas je lečenje, kako je naveo, besplatno, ali troškovi iznose i do 100.000 evra, a građani misle da je to pokriveno zdravstvenim osiguranjem koje je od 500 do 600 evra:

- Ne mogu to da prihvatim, možda nije dirketno kršenje Ustava, ali jeste kršenje ravnopravnosti. Ali, ćemo nešto morati da uradimo da takvu dozu neodgovornosti i neozbiljnosti suzbijemo.

foto: Zorana Jevtić

On je ispričao i za mladu devojku koja je, kako je naveo, u veoma teškom stanju jer se nije vakcinisala i izrazio nadu da će to "dete preživeti".

- Nama vakcinisanima ne fali ništa, tako da nemojte da govorite gluposti o čipovima i druge stvari - prekinite sa time. Kada pričate protiv vakcina nekoga možete da ubijete, nečiju decu da ostavite bez oca ili majke ili neku majku i oca bez deteta. Molim vas kao Boga da to ne radite. Ako ste za sebe nešto odlučili, makar ćutite, ne terajte u smrt druge ljude. Budite makar toliko odgovorni!

Gradimo nove bolnice Povećanje plata za zdravstvene radnike Predsednik Vučić najavio je da će zdravstveni radnici do kraja godine dobiti povećanje plata, ali da iznos zavisi od "stope rasta". - Javne finansije su stabilne i pod kontrolom, ali povećanje mora da bude tako da ne ugrozi poslodavca, u ovom slučaju državu - rekao je Vučić i dodao da je predviđena gradnja 12 potpuno novih opštih bolnica.

Predsednik je upozorio i da rastu brojevi zaraženih koronavirusom i da smo pre sedam dana imali 1,41 odsto zaraženih u 10 sati, a juče ujutru 2,09 odsto. Vakcinacija je, kako je naveo, jedini lek. Ne možemo povećavati plate, naveo je, ako zatvorimo zemlju i ako ekonomija pada.

- Uskoro ćemo imati i petu vakcinu, od oktobra ili novembra. Imaćemo i prvu komponentu vakcine iz domaće proizvodnje, počeće da se gradi fabrika i za kineske vakcine - rekao je on.

Imunolog prof. dr Dušan Popadić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu kaže za Kurir da bi treća doza, bez obzira koja je vakcina u pitanju, trebalo da se, po analogiji sa nekim drugim vakcinama, poput onih protiv tetanusa ili hepatitisa B, daje najmanje šest meseci od završene imunizacije.

foto: Kurir

- Prva i druga doza su ono što nas spašava i to bi svi trebalo da prime. Međutim, treću dozu bi trebalo omogućiti i svim građani koji to žele, a ona se posebno preporučuje onima čiji imunski sistem nije potpuno adekvatan - osobama starosti preko 70 godina, onima koji su na imunosupresivnoj ili antiinflamantornoj terapiji, onima koji imaju neke neurološke i reuomatološke bolesti... - smatra dr Popadić, koji kaže da ne postoji jedinstveno mišljenje struke oko toga da li treća doza treba da bude vakcina istog proizvođača kao i prethodne.

- Neki stručnjaci tvrde da mešanje vakcina pojačava imunski odgovor, dok drugi tvrde da se to ne dešava. Međutim, niko ne tvrdi da ona slabi imunski odgovor - objašnjava on.

Dr Janković o obaveznim PCR testovima za zdrvstvene radnike Odlučan korak države i trebalo bi ga proširiti na sve javne službe foto: Ana Paunković Pokret "Živim za Srbiju", čiji je predsednik kontroverzna antivakserka dr Jovana Stojković podnela je pritužbu protiv UKC Kragujevac, KBC Zvezdara i KBC "Dragiša Mišović", jer su ove ustanove poslale dopis o tome kako zdravstveni radnici mogu da se vrate na posao samo ukoliko su vakcinisani ili ukoliko donesu PCR test ne stariji od 48 sati. U trenutku kada Srbiji preti novi udar koronavirusa, dr Stojković navodi da je ova obaveza za zdravstvene radnike "uzurpacija osnovnih ljudskih prava i sloboda te atak na telesni integritet". Zamenik direktora UKC Niš prof. dr Radmilo Janković kaže za Kurir da je "ljudska glupost bezgranična, ali nažalost sve ima cenu". - Pametnije bi im bilo da rade svoj posao umesto da bez trunke ljudske odgovornosti trabunjaju o stvarima o kojima nemaju apsolutno nikakvog pojma. Ovo je najzad prvi odlučan korak države i lično mislim da nije dovoljan i da bi ga trebalo proširiti na sve javne službe - kaže dr Janković, koji se među prvima zalagao i za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika. - Obaveza PCR testa je važna zato što 150.000 srpskih turista, od kojih barem polovina nije vakcinisana, letuje u Grčkoj koja dnevno beleži 2.500 novozaraženih, a vraćaju se bez ikakve kontrole u Srbiju. I zato što u bolnicama leže bolesni i slabi koji od nas očekuju pomoć, a ne da ih naše neodgovorno osoblje zarazi i da umru zbog toga.

ČINJENICE O Moderna vakcini - Po tipu je iRNK vakcina (poput Fajzera) - efikasna je 94,1 odsto u sprečavanju kovid 19 nakon primljene druge doze - Primenjuje u dve odvojene doze sa razmakom od 28 dana intramuskularnom injekcijom - Odobrena je od strane Evropske agencije za lekove (EMA), a i od SZO je dobila odobrenje za hitnu upotrebu