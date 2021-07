SVE O VAKCINAMA: Tehnologije im različite, ali imunitet stvara svaka

Bez obzira na to koliki je nivo antitela vakcinisane osobe, ona ima odbrambeni mehanizam od težih oblika kovida 19, a svakako i od smrtnog ishoda. To je više nego dovoljan razlog da što veći broj građana primi bilo koju od četiri vakcine koje su nam na raspolaganju bez obzira na njihove tehničke karakteristike jer sve one imaju istu mogućnost aktiviranja imunog odgovora, ističe za Kurir prim. dr Ljiljana Lazić, v. d. direktora Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Dve doze

Dr Lazić navodi da sve vakcine isto deluju, ali se međusobno razlikuju po tehnologiji proizvodnje, načinu čuvanja i transporta, kao i mehanizmu delovanja aktivne komponente.

- Svima je isti cilj - da izazovu imuni odgovor na SARS CoV-2. A donošenje odluke o vakcinaciji mora biti zasnovano na oceni uzajamnog odnosa koristi i rizika u svakoj konkretnoj situaciji - navodi dr Lazić.

„Fajzer-Bajontek“, američko-nemačka vakcina, objašnjava dr Lazić, sadrži informacionu RNK sa modifikovanim nukleozidom u lipidnim česticama. - Vakcina dovodi i do stvaranja neutrališućih antitela i do ćelijskog imunog odgovora na S antigen. Prema dostupnim istraživanjima, imunitet se stvara najkasnije u roku od četiri nedelje od prijema druge doze. To je zamrznuta suspenzija u višedoznim bočicama, koja ne sadrži konzervans, a zatvarač bočice je izrađen od materijala koji nema lateks (prirodnu gumu) - kaže dr Lazić i dodaje da štiti od infekcije koronavirusom u oko 95% slučajeva. Ruska vakcina „sputnjik V“ je, naglašava dr Lazić, dobijena biotehnološkom metodom, kao vektorska u kojoj je neki rekombinantni adenovirus kao nosač za gen koji omogućava stvaranje S proteina, koji dovodi do stvaranja antitela. - Kod izrade ove vakcine ne koristi se virus SARS-CoV-2, koji je patogen za ljude. Komponenta I uključuje rekombinantni adenovirusni vektor zasnovan na humanom adenovirusu 26. serotipa, a komponenta II na humanom adenovirusu 5. serotipa - ističe dr Lazić.

Tehnologija izrade kineske „Sinofarmove“ vakcine standardna je kao i kod mnogih ranije aplikovanih kao što su one protiv dečje paralize, besnila...

- Ta vakcina je formulisana sa sojem SARS-CoV-2 koji je inokulisan na Vero ćelijama radi kultivisanja, sakupljanja virusa, inakivacije ß propiolaktona, koncentrisanja i pročišćavanja. Potom se absorbuje sa adjuvansom aluminijuma kako bi dobili tečnu vakcinu. Sadrži mrtav virus koji je izgubio sposobnost razmnožavanja, ali ulaskom u organizam može da podstakne stvaranje imunog odgovora na SARS CoV-2 virus - priča dr Lazić. „Astra Zenekina“ iliti „oksfordska“ vakcina ima tehnološki postupak izrade sličan ruskoj.

- Sadrži rekombinatni adenovirus šimpanze koji kodira SARS-CoV-2 S glikoprotein. Zaštita počinje približno tri nedelje nakon primene prve doze. Osobe nisu potpuno zaštićene nakon 15 dana od primene druge doze - kaže dr Lazić.

Doktorka podseća da svi koji su bili inficirani treba da čekaju najmanje četiri nedelje od infekcije, odnosno da budu zdravi u momentu vakcinacije.

Svi se mogu zaraziti

- Na osnovu rezultata kliničkih ispitivanja zaštita se može očekivati po isteku određenog vremena, obično sedam dana od primljene druge doze vakcine, iako izvesna zaštita nastaje nakon primljene prve doze. Vakcinisani stvaraju antitela klase IgG, a kod „Sinofarmove“ i antitela na ostale delove virusa. Osim tzv. humoralnog imuniteta, koji se najčešće meri nivoom antitela, postoji i tzv. ćelijski imunitet, koji se takođe stvara posle vakcinacije, a koji se još ne ispituje komercijalnim testovima - navodi dr Lazić i dodaje da to da li će biti neophodna ponovna vakcinacija i sa koliko doza zasad nije poznato.

Osobe koje su potpuno vakcinisane, ističe dr Lazić, ukoliko se ne pridržavaju protivepidemijskih mera, mogu biti inficirane:

- Ali se očekuje da njihova klinička slika bolesti bude daleko lakša nego kod nevakcinisanih. Smatra se da vakcinisane osobe manje prenose virus u populaciji, kako pokazuju studije, što je još jedan bitan cilj masovne imunizacije.

KARAKTERISTIKE ČETIRI VAKCINE U SRBIJI FAJZER RNK vakcina

dve doze u razmaku od 3 nedelje

od 26. aprila 2021. mogu da se vakcinišu i osobe uzrasta 16 i 17 godina po preporuci pedijatra, sami potpisuju saglasnost

od 17. juna 2021. imunizacija dece od 12 do 15 godina preporučuje se prvenstveno kod onih sa komorbiditetima (neurološkim, metaboličkim, nefrološkim, kardiološkim, respiratornim, hematološkim, onkološkim, reumatološkim i dr.), uz mišljenje pedijatra i pisanu saglasnost roditelja SPUTNJIK V vektorska vakcina

sastoji se od dve komponente

dve doze sa razmakom od tri nedelje

daje se starijima od 18 godina SINOFARM inaktivisana vakcina

dve doze sa razmakom od dve do četiri nedelje

za starije od 18 godina ASTRA ZENEKA vektorska vakcina

dve doze u razmaku od četiri do 12 nedelja

namenjena starijima od 18 godina

