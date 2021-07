BRNABIĆ NAJAVILA VAŽNU SEDNICU KRIZNOG ŠTABA: Poznato kad stiže odluka o TREĆOJ DOZI vakcine protiv korona virusa

Premijerka Ana Brnabić izjavila da će Nacionalno telo za imunizaciju danas dati mišljenje Kriznom štabu o trećoj dozi vakcine protiv koronavirusa.

- Danas je sednica Nacionalnog tela za imunizaciju koje će dati mišljenje Kriznom štabu o trećoj dozi, a sledeće nedelje će Krizni štab zasedati i dati preporuke - rekla je Brnabić za TV Pink.

Brnabić je naglasila da se mora pronaći način da se dodatno motivišu građani da prime vakcinu.

- Imamo dovoljno vakcina za naše ljude, za one koji nisu vakcinisani do sada i za one kategorije kojima će biti preporučeno da prime treću dozu, kao i za sve one koji žele da prime - rekla je premijerka.

