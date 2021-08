OVOM LETU NEMA KRAJA, ZA VIKEND STIŽU I TROPSKE NOĆI: Žega i posle 20. avgusta, septembar vreo sa +30! IMAĆEMO I MIHOLJSKO LETO

BEOGRAD - Meteorolog Marko Čubrilo izjavio je da će vrućine u Srbiji da se nastave i u septembru, kada će temperatura iznositi i 30 stepeni.

Kako je Čubrilo rekao, "jako toplo" vreme zadržaće se u Srbiji do 20. avgusta, a možda i duže. "Za vikend će na jugu zemlje biti od 35 do 38 stepeni, a naredne nedelje visoke temperature će biti u celoj zemlji. Promena vremena bi mogla biti za desetak dana, ali to još nije sigurno", rekao je on.

Čubrilo je istakao da građani treba da se pripreme i za tropske noći.

"Kada za vikend ugreje više od 35 stepeni i noći će biti vrele. Mogući su lokalni pljuskovi, ali oni neće mnogo značiti, jer nam ostaje toplo", rekao je on.

foto: RHMZ Printscreen

Kurir.rs/Beta/Blic