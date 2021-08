BLIŽIMO SE ČETVOROCIFRENOM BROJU NOVOZARAŽENIH: Struka upozorava, a odgovor na jedno pitanje svi čekamo

Korona brojke su iz dana u dan u porastu. Za nešto više od nedelju dana skoro pa smo duplirali cifru i sada brojimo blizu 800 zaraženih.

Iz Kriznog štaba stigle su najave da je do 500 novozaraženih prihvatljivo, ali da je već za četvorocifreni broj neophodno uvesti pooštravanje mera.

Prema dnevnim pokazateljima, srljamo ka cifri od 1.000 novozaraženih za dan, a to bi, po najavama stručnjaka, moglo da znači pooštravanje mera.

Da li će tako biti, ostaje da se vidi nakon sednice Kriznog štaba, čiji datum trenutno nije poznat.

Poslednji put broj od 1.000 inficiranih beležili smo u maju. Već početkom tog meseca imali smo pad iz aprila, kada se statsitika kretala u rasponu između 4.800 i 2.000 zaraženih.

Kako smo došli do ove cifre i postoji li šansa da zaustavimo dalji porast

- Pojava mutiranog delta soja virusa koji se brže i lakše prenosi, nepoštovanje mere nošenja maske u zatvorenom prostoru, okupljanja u zatvorenom, povratak sa putovanja, razlozi su zbog kojih mi danas beležimo porast broja novozaraženoh, kaže infektolog prof. dr Žarko Ranković, koji dodaje da on veći skok očekuje u oktobru.

- Već sam rekao da očekujem četvorocifrene brojeve. To je nešto što se očekivalo jer mnogo smo se opustili. Ima prodavnica gde ni prodavci ni kupci ne nose maske, ne govorim o megamarketima već o manjim prodavnicama. Ili maske nose na nepravilan način. I dalje je na snazi mera da se u zatvorenim prostorima nosi maska, ali ima onih koji to ne poštuju. Ne pridržavamo se onih mera koje su jednostavne i efikasne, to je jedan segment. Drugo, imamo skupove u zatvorenom prostoru gde je veći broj ljudi, slavlja se organizuju, žurke, svadbe. Razumem, ljudi se zaželeli, odlagali najradosnije događaje, i da bi to obeležili, ljudi su se opustili - kaže profesor Ranković.

Dalje, kako dodaje, odziv na vakcinaciju nije zadovoljavajući iako smo jedna od retkih država ne samo u Evropi nego i u svetu koja je blagovremeno obezbedila vakcine.

- Imamo mogućnost da biramo vakcine četiri proizvođača. Odziv je slab, posebno kod mladih ljudi, a oni su upravo ti koji su najaktivniji. Imamo novi soj, povratak ljudi s godišnjih odmora iz sredina gde je velika cirkulacija viursa. Sve su to razlozi. Što se mera tiče, mi ih imamo, samo je pitanje kako ih sprovodimo i poštujemo. Prva mera su maske na zatvorenom, ali mnogi ljudi su na to zaboravili - kaže profesor Ranković.

Posle 1.000 zaraženih neophodne su mere

Kako je pre samo nedelju dana objasnio epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović, kada budemo prešli na četvorocifreni broj, to bi moglo da znači da će biti smanjenje broja okupljenih na javnom mestu, da će biti korigovano radno vreme ugostiteljskih objekata, ali, pre svega, da će biti pojačana kontrola poštovanja mera na svakom mestu, a posebno u tržnim centrima i ugostiteljskim objektima, gde je primećeno nepoštovanje mera.

foto: Kurir

- Sve do 500 ne zahteva neko posebno reagovanje, osim apela na one uobičajene tri mere, maska u zatvorenom, distanca i dezinfekcija. Ali ako pređemo 500, moramo da razmišljamo o nekim dodatnim merama. Kad bismo već prešli 1.000, onda bismo morali da reagujemo kao i neke druge zemlje oko nas, čak i turistički vrlo zavisne, kao Crna Gora, Grčka… a to je zatvaranje noćnih klubova, verovatni bi morali da ograničimo rad ugostiteljskih objekata. To bi se naravno radilo u skladu sa aktuelnim brojem obolelih i sa epidemiološkom procenom, da li bi bilo do 24, ili do 22 časa. Takođe, bila bi mnogo jača i intenzivnija kontrola ozbiljnija u tržnim centrima, jer ono što se zapaža je da tamo dolazi do nepoštovanja mera u nekim slučajevima kao što je nenošenje maski i distanca - kaže profesor Tiodorović.

Koje mere smo sve imali kada smo poslednji put imali 1.000 zaraženih

U aprilu raspon zaraženih se kretao od 4.800 ka 2.000 zaraženih dnevno, zatim su brojke početkom maja počele da padaju, najpre 1. maja imali smo 1.374 zaraženih od 8.186 testiranih, a već 8.maja 1.056 od 11.920 testiranih. Tada su važile mere bez velikih okupljanja, ugostiteljski objekti radili su do 22 časa, samo do 50 odsto popunjenog kapaciteta. Do relaksacije mera čekali smo sadašnje brojke, a to je oko 700 novozaraženih dnevno, što se desilo sredinom maja.

(Kurir.rs/Blic)