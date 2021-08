TOPLOTNI TALAS ĆE POTRAJATI, A ONDA NAM PRETI POTOP! Obajvljena prognoza za jesen i evo kakvo će vreme biti u Srbiji

Region Balkana i Srbiju toplotni talasi očekuje i na početku jeseni, a zatim će ih zameniti velika opasnost od poplava u novembru, navodi se u velikoj prognozi za 2021. godinu koju je objavio sajt "AccuWeather".

S temperaturom površine mora za oko 2-5 Celzijusovih stepeni iznad normale, stvara se dovoljno energije za održavanje tropskih obeležja koja se kreću kroz Evropu, navode prognostičari ovog servisa.

- Zato se očekuje da će jedan do tri tropska udara doći u Evropu u narednim mesecima - rekao je član tima za međunarodno prognoziranje Tajler Rojs.

Rojs navodi da bi tropske oluje mogle da prežive putovanje preko Atlantika i dođu do kontinenta. U prvoj polovini jeseni najverovatnije će doći do tropskog sistema u regiji Irske, Severne Irske, Škotske, Velsa i severne Engleske. Kako se olujni trag bude pomerao prema jugu do kraja oktobra i novembra, ta pretnja će takođe biti prebačena i na jug, u severozapadnu Španiju i Portugal

foto: Michaela Dusíková / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Padavine u oktobru i novembru

Sredinom avgusta temperature površine mora u istočnom Mediteranu bile su za 3-4 stepena iznad normalne, objašnjavaju meteorolozi. Periodi obilnih padavina mogu da se prošire i na jug Italije i na Balkan, posebno krajem oktobra i novembra.

Očekuje se da će se intenzivnija letnja vrućina zadržati u južnoj Italiji i na Balkanu, posebno na početku jeseni, navode stručnjaci "AccWeather" servisa

Svetska meteorološka organizacija definiše toplotni talas kao razdoblje od pet ili više dana s prosečnim temperaturama za najmanje 5 stepeni Celzijusa iznad normale. Vrući i suvi uslovi početkom sezone omogućiće da se šumski požari koji su harali selima po delovima Balkanskog poluostrva nastave do jeseni.

foto: čitalac Kurira/N.C.

Aktiviranje klizišta

Od oktobra veće količine padavina, poplave i klizišta. Oluje s Mediterana mogu povremeno da donesu kratka olakšanja od vrućine, kažu meteorolozi. Krajem oktobra i početkom novembra očekuju se veće količine padavina.

- Burna pretnja od poplava proširiće se iz Italije na Balkan, posebno u novembru - rekao je Rojs.

On upozorava da obilne padavine mogu da dovedi i do klizišta.

- Kiše mogu da donesu i grmljavinu. Lokalizovan grad ne može u potpunosti da bude isključen - upozorava meteorolog, prenose "Novosti".

Kurir.rs/Novosti