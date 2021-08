CRNO NAM SE PIŠE: Sledeće nedelje više od 3.000 zaraženih na dan i dvocifren broj mrtvih!

Sledeće nedelje imaćemo najmanje 3.000 zaraženih i dvocifren broj mrtvih dnevno, prognoze su stručnjaka koje traže delanje, jer crno nam se piše. Sednica kriznog štaba još nije zakazana, očekuje se da bude upravo sledeće nedelje, tim pre što nam se bliži početak školske godine. A i kada bude, pitanje je da li će, šta i kako biti usvojeno, naročito od zahteva medicinskog dela štaba, koji se neretko ignorišu.

Lekari iz kriznog štaba odavno traže uvođenje obavezne vakcinacije zdravstvenih radnika i kovid propusnice, kad već ne možemo da se maknemo sa 50 odsto punoletnih vakcinisanih. Virusolog dr Milanko Šekler za Kurir navodi da je rešenje u kovid propusnicama, koje bi pratile kazne i od 1.000 evra za nepoštovanje!

Čak i na apele da elementarne mere, koje nijednom nisu ukinute - maska i distanca - narod poštuje, a komunalna milicija to kontroliše, niko se ne osvrće. U međuvremenu delta soj se brzinom svetlosti širi po Srbiji, a ne samo što su mahom mladi i nevakcinisani zaraženi, inficiraju i stare, a pelcovane čiji imunitet je loš. I ta treća doza koja je krenula ne može nas brzo i lako spasti. Samo juče smo imali 1.592 zaraženih i sedam preminulih, a prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, rekao je u intervjuu za Kurir da će već sledeće nedelje biti dnevno dvocifren broj mrtvih. Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije SZO u Srbiji, prognozira da ćemo imati više od 3.000 inficiranih, a i rast preminulih, dok Šekler za Kurir ističe da će biti po nekoliko hiljada.

- Jako je ozbiljna situacija, ne samo da su brojke već sada velike već se brzo povećavaju. Možemo očekivati više od 3.000 novoobolelih dnevno već sledeće nedelje, a onda ta brojka može još da poraste. Situacija će se još pogoršavati i videćemo slike koje smo gledali tokom drugog i trećeg talasa. Povećavaće se dnevno broj obolelih, hospitalizovanih, a nažalost i umrlih. To smo videli u drugim državama - kazao je Ivanuša za RTS.

foto: Beta/ Milan Obradović

Ohrabrujuće je, naveo je Ivanuša, što u zemljama s visokim procentom vakcinisanih ima znatno manje teških slučajeva i preminulih - Gruzija, Kazahstan, Izrael, Velika Britanija, Irska, Severna Makedonija, Crna Gora su među prvih 10 po broju novoobolelih u Evropi, ali po broju preminulih nema Izraela, Britanije i Irske jer imaju visoki procenat vakcinisanih.

Da korona brojke svakako moraju naviše, istakao je i Šekler, "pogotovu kad se s odmora napune kancelarije, firme i krene škola". A pošto će to mahom biti mladi i nevakcinisani, nećemo imati ogroman broj preminulih. I upravo zato su rešenje i kovid propusnice, a dobra mustra nam je Egzit.

foto: Kurir

- Egzit je bio sa strogim merama, za četiri dana tu je prošlo 180.000 ljudi i nije skočio broj zaraženih. Zar to nije dovoljan dokaz da treba i može tako - ulazi ko je vakcinisan, preležao kovid ili negativan. I ne mora kafedžija da juri goste, već komunalna milicija, pa ko nema QR kod s pomenutim dokazima, nek plati 500 ili 1.000 evra kaznu! I kad kazniš troje-četvoro, ima da funkcioniše. U Austriji, priča mi drugar, konobar kaže gostu: "Znate li da važi to i to...", čime se konstatuje da je obavešten i gost slobodno seda. Posle sat vremena eto ih trojica, proveravaju kodove i uhvatiše jednog - 1.500 evra kazna. U Srbiji bi bila dovoljna i od 500 evra - naglašava Šekler, koji ima način i za povećanje obuhvata vakcinacije mladih:

- Kad montiraš mobilne vakcinalne punktove ispred noćnih klubova u koje može samo onaj ko je vakcinisan, preboleo ili testiran, da vidiš kako će da se pelcuju. U Britaniji je posle toga vakcinacija mladih 18 do 25 godina skočila na 66 odsto!

(Kurir.rs/J. S. Spasić)

DVA SIMPTOMA DELTA SOJA KREĆE GLAVOBOLJOM Virusologinja prof. dr Tanja Jovanović izjavila je da delta soj ima za 70 odsto bržu transmisiju u odnosu na alfa (britanski) soj. - Od delta soja češće obolevaju mladi, nevakcinisani, klinička slika počinje glavoboljom i temperaturom, a nema karakterističnih simptoma kao što su gubitak ukusa i mirisa. Ipak, može da dođe i do razvoja kompletne kliničke slike kovida koja zahteva i hospitalizaciju - kazala je ona za Radio Beograd.

foto: Tamara Trajković BRANISLAV TIODOROVIĆ TREĆA OPET KINESKA Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović primio je juče treću dozu vakcine i opet je uzeo "Sinofarmovu". - Dobio sam poruku od E-uprave da je prošlo šest meseci od druge doze i preporuka je da primim i buster dozu. To sam i planirao, dobio sam sertifikat i sada jedino mogu da razmišljam kako da obezbedimo da što više ljudi primi vakcinu, ne samo ovu buster dozu, i da povećamo obuhvat vakcinacije - izjavio je na punktu u DZ Niš.

MILANKO ŠEKLER KOMBINACIJA JE REŠENJE Šekler ističe i da je "kombinacija vakcina majka" i da zato treću dozu treba uzeti različitu od prve dve. On je posle "Sinofarmove" primio "sputnjik V": - Britanci su prvi odmah prilikom vakcinacije kombinovali "Astra Zenekinu" i "Frajzerovu". Oni imaju ukinute sve mere. Ranije su imali dnevno 60.000 zaraženih i 1.800 umrlih, a sada na 34.000 zaraženih imaju pedesetak mrtvih. Dakle, 20 puta je manji broj umrlih, ali je njihov obuhvat vakcinacije 85 odsto.