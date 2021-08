DOKTORKA ELEONORA GVOZDENOVIĆ: U imunologiji se sve zna i bilo je za očekivati da se preporuči treća doza vakcine

Korona bukti, svakim danom je sve više novozaraženih. Lekari upozoravaju da nas već od sledeće nedelje očekuje dvocifren broj preminulih i da nam je jedini spas trenutno vakcina protiv korona virusa. Šta nam je činiti i koliko je situacija oziljna pitamo našu današnju gošću dr Eleonoru Gvozdenović, specijalistu infektorlogije.

"Mislim da je vrlo malo nekih racionalnih stavova u ovoj situaciji i mislim da mediji daju isuviše detalja šta treba i kako treba. Nisu svi ljudi sposobni da savladaju ovoliko informacija o tome šta i kao treba da se radi. Neke informacije ne treba davati u javnost. Treba razumeti da se i ovaj virus kao i svi virusi, menja. Postoji nekoliko sojeva koji cirkulišu ali postoje vakcine koje štite od virusa. Još se ne zna koliko štiti od ovo soja, ali sigurno štiti", kaže Eleonora Gvozdenović.

Doktorka specijalist infektologije je još dodala i da treba paziti kada se izveštava o novozaraženim.

"Ti svi koji su novozaraženi, nisu svi bolesni, ali šire infekciju. Taj što ima virus u sebei, što kašljuca, nije nešto specjalno oboleo. Nije za bolnicu. Vidite da ovi ljudi koi su registrovani kao novoinficirani, to nije taj broj ljudi koji se povećava u bolnicama. U bolnicama završi jedan broj ljudi. Ali, znajući da se respiratorne infekcije sve više povećavaju, to je razlog povećanja. Postoji 42. nedelja kada se intenzivno registruju respiratorne infekcije i to 50 godina unazad. Ova bolest je dominantna i broj pacijenata će se povećati", zaključuje doktorka Gvozdenović.

Ona je dodala da nije uvek sve i do vakcine.

"Neke osobe jednostavno ne naprave antitela, i tu nije stvar do vakcine. Poznato je da deca proizvode najviše antitela a da sa godinama broj pada. Ranije se znalo u kom uzrastu je najbolje da se oboli od neke bolesti. Zna se kada se deca vakcinišu. neke se stvari znaju u imunologiji i bilo je za očekivati da će se u jednom trenutku doći do toga da se daje i treća doza vakcine", izavila je Eleonora Gvozdenović.

