KOLIKO BRINEMO O DECI? Sve češće zanemarivanje mališana zbog roditeljskih problema

Roditelji često zbog sopstvene žurbe, ličnih problema ili zauzetosti poslom ne posvećuju dovoljno pažnje svojoj deci. Nekoliko slučajeva zanemarivanja dece kod nas i u regionu u kom su roditelji ostavili decu u automobilu koja su umrla od gušenja postavlja pitanje koliko brinemo o deci?

Kao najčešći uzroci zbog kojih roditelji ne provode dovoljno vremena sa decom ili zaborave na njih navode se posao, žurba, problemi zbog neplaćene rate kredita i umor.

Nedostatak vremena koje provode sa decom nadoknađuju na drugi način - laptop računari, tableti i mobilni telefoni danas su moderne igračke koje se nalaze u kolekciji svakakog deteta, pa čak i onog koje je tek progovorilo.

- To je jedan tužan rezultat i tužna situacija jedne nužde, jednostavno ti preopterećeni roditelji otkriju da je dete mirno ako gleda nešto na ekranu nekom, da li je to TV ekran ili tablet ili neki od tih ovaj spravica. I tako to postaje sve češće rešenje za takve situacije - kaže sociolog Zorica Mršević.

I pored sopstvenih obaveza i vremena koje žele da izdvoje za sebe, roditelji treba da provode što više vremena sa svojom decom, da razgovaraju sa njima, kako bi oni sami mogli da im kažu šta im to smeta.

- Ti sadržaji treba da budu takvi da roditelj razgovara sa svojim detetom na svakodnevnom nivou, da iskoristi i da mu objašnjava, da mu daje taj jedan socijalni kontekst, podiže socijalnu i emocionalnu inteligenciju u tom nekom rasuđivanju je li tako šta je bitno, šta nije bitno, koje osobe su mu poznate i kako treba da se ponaša - kaže Bojana Grbović, psiholog.

Stručnjaci na kraju dodaju i da vreme provedeno u igri i razgovoru sa decom treba da bude lek za sve probleme, a ne uzrok zbog koga će ona biti zapostavljena.

