DA LI SU DECA SA POSEBNIM POTREBAMA DOVOLJNO ZBRINUTA U USTANOVAMA? Zoran Pašalić otkriva sve nakon obilaska dva doma!

Tokom današnjeg dana pojavila se vest o unuci koja je podnela krivične prijave protiv medicinskog osoblja doma za stare nadomak Beograda optužujući ih za zanemarivanje bake, koja je tamo boravila nepuna dva meseca.

U urgentnom centru su unuci rekli da je baka primer zapuštene osobe kojoj danima nije ukazana ni osnovna medicinska nega.S druge strane u Ustanovi tvrde da je baka odbijala pomoć.

foto: Kurir Televizija

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je u dve nedelje posetio dva doma - Dom za decu sa posebnim potrebama u blizini Subotici i u Veterniku, gde se nalaze odrasla lica.

- Detaljno smo obišli oba doma, na mestu koje smo posetili uverili smo se u ono što nam je bilo značajno, a to je da naše ptretpostavke kako bi ti domovi trebalo da funkcionišu, da je to ispoštovano do maksimuma. Slike koje su uznemirile javnost odnose se na onu decu koja su u posebnom zdravstvenom stanju, to su deca koja najčešće imaju takva oštećenja da oni praktično ne mogu ni da se kreću. Sa njima je jako teško raditi, oni imaju metrofiju mišića, oni se hrane na nazo-sondu hrane, tako da fokusirati stav o smeštaju te dece u tim domovima na slici te dece je u krajnjoj liniji nekorektno - rekao je Pašalić dodajući da je razgovarao sa zaposlenima u tim domovima, kao i roditeljima dece, ali i sa lekarom sudske medicine:

foto: Kurir Televizija

- Mi prvo kada dođemo na takva mesta, u zavisnosti od broja korisnika, ali u najvećem broju slučajeva mi obavimo kontakte sa svakom od te dece gde se uoče, a to radi lekar sudske medicine. Ukoliko uočimo bilo koje povrede, mi tražimo uzroke istih, da li je takozvana zadesna, u smislu da je neko od dece pao ili ju je neko napravio. Da li neko od te dece drugom detetu ili neko ko radi u domu ili dolazi u dom. Ni u jednom od ovih slučajeva lekar sudske medicine nije utvrdio da je došlo do nasilja, već je došlo do zadesne povrede i neki put je bilo samopovređivanje - rekao je zaštitnik građana i ukazao na glavni problem u određenim ustanovam da bi korisnici imali odgovarajući tretman:

- Uvek sam govorio, problem je u broju zaposlenih. Ne može jedna osoba, ma koliko empatije imala prema toj deci da se bavi sa 20-oro ili 30-oro dece. Imate zemlje u evropi gde praktično 1 na 1, dolazili su neki od njih kod nas i bili u čudi kako se sve to postiže - rekao je Zoran Pašalić.

(Kurir.rs)

OVDE MOŽETE UŽIVO DA GLEDATE KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:32 HITNO REAGOVALI: Posle pisanja Kurira inspekcija češlja dom na Petrovaradinu! Ćerka preminule: Konačno da neko reaguje!