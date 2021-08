RODITELJI, OPREZ! NIKAKO NE OSTAVLJAJTE DETE U AUTU PO VRUĆINI! Stručnjaci otkrivaju koje temperature su SMRTONOSNE za decu!

Čitav region potresla je vest da je četvorogodišnja devojčica pronađena mrtva u automobilu u dvorištu kuće, u mestu Donja Piskavica u Republici Srpskoj. Naime, dete je preminulo zbog posledica ekstremnog pregrevanja, pošto je duže vreme boravilo u parkiranom automobilu koji je bio izložen suncu.

Visoke temperature vazduha opasne su ne samo za starije ljude i hronične bolesnike, već i za mlade i zdrave, a posebno za decu. Tokom dužeg boravka na suncu organizam počinje da se pregreva, unutrašnji sistem termoregulacije počinje da otkazuje i ukoliko dete ne bude sklonjeno u rashlađenu prostoriju može doći do fatalnog ishoda.

Iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” upozoravaju da deca nikada ne bi smela da ostanu u parkiranom vozilu na suncu.

Čak i sa otvorenim prozorima temperatura u automobilu se može za deset minuta popeti na 40, ako je napolju 25 stepeni. Deca su osetljiva na ekstremne temperature, pa se mogu pregrejati tri do pet puta brže nego odrasle osobe.

U slučaju pregrevanja kod dece može doći do toplotnog udara koji može da ima fatalne posledice. Toplotni udar manifestuje se malaksalošću, razdražljivošću, pospanošću, dezorijentacijom, povišenom temepraturom, povraćanjem, konvulzijama i nesvesticom.

Prva pomoć podrazumeva sklanjanje deteta iz pregrejanog automobila, raskomoćivanje i kvašenje vodom. Potrebno je, poručuju iz “Batuta”, peškir nakvasiti mlakom vodom i njime dete osvežavati, stavljati mu hladne obloge na vrat, prepone i ispod pazuha.

- U predelu tih delova tela nalaze se krvni sudovi najbliži koži, pa se hlađenjem tih područja ubrzava snižavanje temeperature celog tela - navode u “Batutu”.

Neophodno je, takođe, davati detetu što više tečnosti u gutljajima na svakih 15 minuta.

Telesna temperatura dvogodišnjeg deteta ostavljenog u automobilu može za sat vremena da naraste do 40 stepeni Celzijusovih, a to može da dovede do toplotnog udara, tvrde naučnici sa Arizona državnog univerziteta (ASU) koji su radili ispitivanja na temperaturama između 36 i 41 stepena kako bi utvrdili koliko brzo vozila mogu da se zagreju.

Ustanovili su, takođe, da nije bezbedno ostavljati decu ni u automobilu parkiranom u hladovini kada su napolju ekstremno visoke temperature. Toplotni udar dete može da dobije ako boravi dva sata u zatvorenom automobilu parkiranom u hladovini.

Šta se događa sa detetom prilikom toplotnog udara

Ukoliko dete provede u automobilu sat vremena, telesna temperatura može da dostigne 38 stepeni Celzijusa. Tada dolazi do hipotermije, znojenja i žeđi.

Posle 90 minuta telesna temperatura može da naraste na 39 stepeni. Tada dete počinje da se znoji, javlja se crvenilo na koži i povećava broj otkucaja srca. Za decu koja boluju od epilepsije ova situacija je još kritičnija - ona počinju da se grče.

Posle 150 minuta provedenih u automobilu na suncu javljaju se temperatura od 40 stepeni, nesvestica, dehidracija, slabost, povraćanje i otežano disanje.

Ukoliko je automobil tamne boje, reakcije dečjeg organizma na toplotni udar odvijaju se još brže.

Tako, ako dete provede 65 minuta u automobilu koji je parkiran na suncu počinje obilno da se znoji i uvećava mu se broj otkucaja srca, a paralelno se javljaju nesvestica, slabost, dehidracija, povraćanje i otežano disanje.

Posle 170 minuta temperatura tela iznosi 41 stepen Celzijusa, javljaju se jaka glavobolja, vrtoglavica, zbunjenost, halucinacije i delirijum. Tada je neophodno potražiti hitnu medicinsku pomoć.

