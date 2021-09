POSLE SVEŽEG JUTRA, LETNJI DAN: Danas i do 27, oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim osobama

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od sedam do 15, najviša do 24 do 27 stepeni.

U Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 14, najviša 26 stepeni.

AMSS: Dobra prohodnost puteva i umeren saobraćaj Vozače u Srbiji danas očekuju dobra prohodnost puteva i umeren saobraćaj, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Poseban oprez savetuje se na deonicama gde su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, osim na Gradini gde se čeka do sat. Kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko dva sata, a na prelazu Horgoš oko sat i po.

