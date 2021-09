"MAGIČNI METAK" ZA KORONU: Dr Todorović o novom leku o kome svi pričaju

Lek protiv koronavirusa koji je napravljen da spreči veliki broj smrtnih slučajeva i učini da pacijenti lakše napuste bolnice, trebalo bi da bude dostupan svima i da nema velika neželjena dejstva.

Prof. dr Zoran Todorović, klinički farmakolog za Kurir televiziju kaže da treba kombinovati sve što imamo na raspolaganju kako bismo pobedili koronu.

"Pominje se da će kovid biti endemska bolest, a ne pandemijska. Uvek nam ostaje potraga za lekom, u želji za vakcinom smo zaboravili najvažnije, a to je imati lek. Kod antivirusnih lekova nismo tako efikasni, kao kod bakterijskih bolesti. Imamo čarobi metak, lekove koji pogađaju samo prouzrokovače i malo štete organizmu", navodi on i dodaje da problem imaju pet do 10 odsto pacijenata koji imaju tešku formu bolesti i nalaze se u intenzivnim jedinicama.

U pitanju je lek generičkog naziva EXO-CD24, proizveden u Izraelu, u trećoj fazi ispitivanja i čeka se na njegovo odobrenje u Agenciji za lekove.

"Ne bih ga nazvao čarobnim metkom jer imamo samo dve faze ispitivanje. Izraelci su imali vodeće rezultate, u svakom slučaju lek obećava jer ima dobru efikasnost, o bezbednosti je rano suditi. Po završetku treće faze potrebno je da smo nedvosmisleno uvereni u ono što želimo, a bezbednost će vreme pokazati", rekao je on i dodao da do sada nije bilo neželjenih dejstava na par stotina, odnosno hiljada pacijenata.

Treba da deluje u tkivu gde želimo, unosimo ga tako što se inhalira i da deluje jednim, određenim mehanizmom na citokinsku oluju, tako da malo drugih, neželjenih dejstava možemo da očekujemo, zaključio je farmakolog.

