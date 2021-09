ODLIČNA VEST ZA POLJOPRIVREDNIKE: Evropa prihvata srpsku svinjetinu posle punih 30 godina

Posle tri decenije svinjsko meso iz Srbije bi početkom 2022. moglo ponovo da se nađe na tržištu Evropske unije.

Zabrana izvoza u zemlje EU važila je zbog svojevremene pojave afričke kuge, koja je veoma zarazna, a promene su nastupile nakon što je ukinuta obavezna vakcinacija protiv klasične svinjske kuge, koja je bila obavezna više od 30 godina.

I to nije sve. Pre više od 10 godina salmonela je stopirala izvoz i piletine i jaja iz Srbije, a naši pravilnici sada su usaglašeni s pravilnikom Evropske komisije. Evidentirana su sva jata, napravljena je i aplikacija u koju se unose svi podaci o živini, sprovodi se vakcinacija protiv salmonele.

Sada su stvoreni uslovi da i svinjsko i pileće meso, kao i jaja, iz Srbije budu na trpezama širom Starog kontinenta, a to je odlična vest za srpske poljoprivrednike.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović danas ima sastanak sa upravom Evropske komisije nadležnom za politiku EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i očekuje se da dobijemo zeleno svetlo. Kako se prognozira, Srbiji će osim izvoza biti odobren i tranzit svinjskog mesa kroz EU, što će pojeftiniti troškove izvoza i transporta mesa za Rusiju, tačnije Evroazijskoj uniji, koju čine Rusija, Belorusija, Jermenija, Kirgistan i Kazahstan.

foto: Marina Lopičić

Milan Prostran, agroanalitičar, rekao je za Kurir da je za njega ovo nada da će se možda poboljšati situacija kod nas kada je u pitanju stočni fond. - Mi smo zemlja kukuruza i svinja. Izvoz mesa u EU posle 30 godina nas prvo podseti na to da smo mi već izvozili meso u EU i da ćemo time oživeti taj sektor stočarske proizvodnje. Jedino je taj izvoz pre 30 godina sa sobom vukao razvoj zemlje. Čim dođe do pojave neke bolesti svinja, poput afričke kuge, dođe do problema u izvozu. Dobra stvar bi bila kada bi ti ugovori sa evropskim tržištem bili dugoročni, a onda bi to poboljšalo svinjogojstvo kod nas, a samim tim i povoljno uticalo na državu - kaže Prostran i dodaje:

- Od ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda, na evropsko tržište je išlo 52 odsto, a ovo će sada dodatno poboljšati učešće u izvozu za to tržište i samim tim uliva nadu da će situacija krenuti nabolje.

Sad će biti lakše Otežan izvoz u Rusiju Naša zemlja je imala dobar izvoz svinjetine u Rusiju, ali je on u nekoliko navrata obustavljan zbog nepravilnosti i malverzacija naših izvoznika. Čitav izvoz za Rusiju, a odnedavno i sa svim članicama Evroazijske unije, dodatno je bio otežan zbog prevoza, jer naši kamioni nisu smeli da prolaze kroz države članice Evropske unije. Sada bi to trebalo da bude znatno lakše kad EU dozvoli tranzit.

Kurir.rs/ A. K.