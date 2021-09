EJDŽIZAM U SRBIJI: Starost se doživljava kao teret, 30 odsto starih se oseća diskriminisano

Povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, urađen je prvi Globalni izveštaj UN o diskriminaciji na osnovu starosti koje je pokazalo da je više od 30 odsto starih se osećaju diskriminisano, polovina ima osećaj beznađa, osećaja depresije i usamljenosti, da ne trebaju nikom, a pored fizičkih, imaju i mentalne manjkavosti.

Ovo je za Kurir televiziju u "Debati" Pulsa Srbije rekla Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

"Da počnemo dijalog, kako bi nam sadašnjost bila bolja", rekla je ona.

Snežana Nena Šantić, predsednica udruženja penzionera Opštine Stari grad kaže da se stari najteže bore protiv usamljenosti.

"Otišla su nam deca iz kuće, unuci...", dodala je ona povodom ejdžizma, koji je prisutniji od rasizma i seksizma.

To je jedno stanje da smatrate da imate pravo da ga gurate u marginu, da ste bolji i da nešto ne možete samo zato što je starije dobi, pojasnila je Čomićka.

"Onda je to osnov da se proizvede osećaj da ste teret! To je nešto što mora da prestane u Srbiji, to nije čovečno. Najstariji ljudi su resurs, imaju znanje, iskustvo, imaju šta da daju, a to je da počne sadržinski dijalog. Starenje je privilegija, ako imamo sreće i mi ćemo doživeti 90 godina", istakla je ona.

Šantićeva je rekla da je i naziv "penzosi" diskiminatorski, a nekada slično doživljavaju u banci, PIO fondu, domovima zdravlja...

"Prvo nam pročitaju godine, to je jedno neprimereno ponašanje", zaključila je Šantićeva.

