TI MLADIĆI SU ŠMRKALI HEROIN! Stručnjak za prevenciju narkomanije o šok-prizoru iz parka u Šumicama

Fotografija mladića koji usred bela dana konzumira drogu u parku u Šumicama, izazvala je nelagodnost kod roditelja dece koja se u blizini igraju ili idu u školu.

Tim povodom gost Kurir televizije bio je Lambe Đorlijevski, bivši šef Odseka za prevenciju narkomanije Policijske uprave za Grad Beograd.

"Vrlo je uznemirujuće ali je bitno da se pokažu takve fotografije. Nažalost, to su crne fotografije svuda u svetu, tako i u Beogradu. Upravo ih vidimo ponovo, gde momci sede na zidiću parka i jedan pokušava, ustvari da završi psihoaktivnu supstancu. Prema mom iskustvu i analizi, došao sam do zaključka da je verovatno u pitanju heroin, praškasta supstanca, s obzirom na izgled osoba koje to konzumiraju", naveo je Lambe Đorlijevski.

Pema njegovim rečima, jako je loše što se to radi u parku, u gradu, gde ljudi prolaze.

"Dobro je što su ti ljudi stariji, nisu mlade osobe, i ukazuje na priču da se heroin povlači, u nestajanju je i ovo su bukvalno ostaci, repovi starih korisnika heroina. To je jako dobro i kao što ste rekli sada je sve više sintetičkih droga u upotrebi", objasnio je bivši šef Odseka za prevenciju narkomanije.

Kako dodaje, borba protiv narkomanije, bolesti koja je sveprisutna u setu, se radi na dva fronta: smanjenje potražnje i smanjenje ponude.

"Mladi treba da budu edukovani o štetnosti psihoaktivnih supstanci i drugi vid je da policija skloni drogu sa ulice. Priča o privenciji je ujedno priča o tome da su roditelji slabo informisani i da im prolazi ispred očiju nešto očigledno", rekao je Đorlijevski.

(Kurir.rs)

