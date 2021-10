NAPADNUT MILAN LAĐEVIĆ: Nepoznati muškarac ga udario i pretio mu smrću

Glavni urednik "Srpskog telegrafa" Milan Lađević napadnut je danas u centru Beograda.

Kako je objavio portal ovog lista Republika.rs, Lađeviću je na ulici prišao nepoznati muškarac i udario ga u rame, a potom mu uputio pretnje smrću.

"Dok sam čekao zeleno svetlo na semaforu, sa druge strane ulice, na crveno je krenula nepoznata muška osoba i išao je pravo na mene. Udario me ramenom u rame i izgovorio 'Ubiću te'! Kad sam se okrenuo da ga pitam 'Imaš li ti neki problem sa mnom?', on se samo blago okrenuo, preteći me pogledao i udaljio se ka Kosovskoj ulici", objasnio je Lađević i dodao da je napad prijavio nadležnim organima.

Lađević je rekao da očekuje brzu reakciju nadležnih organa, kao i da je zabrinut ne samo za svoju bezbednost, već i za bezbednost svoje porodice, jer ga je muškarac napao ispred radnog mesta i kraja u kom živi.

