DR KON: Na svakom koraku ima opstrukcije vakcinacije! Ljude zbunjuje to što profesor Nestorović priča

Eidemiolog i član Kriznog štaba Vlade Republike Srbije za borbu protiv zarazne bolesti kovid-19 dr Predrag Kon rekao je da je potpuno jasno da povećanje kovid kapaciteta usled povećanog broja inficiranih usporava lečenje pacijenata koji boluju od hroničnih ili drugih oboljenja.

- Moram da objasnim da je medicinski deo Kriznog štaba napisao ono što predlaže zato što situacija traži nešto što podrazumeva naglo presecanje iste. Međutim, to bi bio samo predah, to bi usporilo ovakvo zaražavanje i dalo neku mogućnost i dodatno vreme za sprovođenje vakcinacije - navodi Kon.

Kako kaže, osnovna mera je upravo ubrzano sporovođenje vakcinacije stanovnika.

- Vakcinacija ide prilično sporo. Nama treba mesec dana da dižemo imunizaciju za jedan posto što bi trebalo da radimo na dnevnom nivou - navodi Kon.

Prema njegovim rečima, na svakom koraku su vidljive opstrukcije vakcinacije.

- To je počelo od priče da je obavezno vakcinisanje zdravstvenih radnika i određenih službi protivustavno. Mi imamo Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti gde je to jasno definisano i odobreno. U okviru ljudskih prava postoje pravnici koji se tome opiru, i iskreno da vam kažem to je nešto što ne možete ni da definišete - rekao je on i dodao:

- Ljude zbunjuje to što profesor Nestorović priča. Pokušavam i njega da razumem, ali je nemoguće u ovakvim situacijama slati tako kontradiktorne poruke kada se u čitavom svetu jasno vidi da vakcina svoj posao odrađuje. Bez vakcine mi bismo imali više desetina puta umrlih na globalnom nivou - upozorio je Kon.

