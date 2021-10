PACIJENTI SA DIJABETESOM TIP 2 ŠETALI PO ADI CIGANLIJI SA POZNATIM LIČNOSTIMA: Poruka koju su poslali mora da čuje svako

U susret Svetskom danu šetnje, projekat „Otvori plavi krug“ i Udruženje pacijenata sa dijabetesom tip 2 „Krug dvojke Srbije“ organizovali su grupnu edukativnu šetnju sa poznatim glumcima, pevačima, sportistima, koji su pružili podršku u borbi protiv dijabetesa i istakli važnost fizičke aktivnosti u prevenciji i suzbijanju dijabetesa i gojaznosti i zdravom životu uopšte.

U šetnji, koja je organizovana na Adi Ciganliji učestvovali su rok muzičar Kiki Lesendrić, odbojkaš Vanja Grbić, medicinske sestre i treneri Beogradskog trkačkog kluba. Napore da se animira što veći broj osoba da učestvuje u šetnjama podržale su komičarka Sandra Silađev i popularna voditeljka Gorica Nešović.

- Šetnje svakako čuvaju naše zdravlje, pogotovu ako se to radi svakodnevno. Ne samo da je organizam otporniji na bolest, nego nas vreme provedeno u prirodi čini srećnijima i relaksiranijim. Takođe, i količina kalorija koja se potroši tokom šetnje nije zanemarljiva, kao ni činjenica da kratka šetnja ubrzava metabolizam, ali postoji i niz drugih razloga koji govore u prilog redovnoj šetnji, osim boljeg fizičkog izgleda. Mnoge studije su pokazale kako redovna fizička aktivnost može dosta doprineti zdravlju, smanjiti rizik od dijabetesa, gojaznosti, ali i mnogih drugih hroničnih bolesti – rekao je Đorđe Branković, predsednik Udruženja pacijenata sa dijabetesom tip 2 „Krug dvojke Srbije“.

Organizovane šetnje čine okosnicu projekta „Otvori plavi krug“, koji okuplja osobe obolele od dijabetesa ili one koji su u riziku od dijabetesa, gojazne osobe i sve zainteresovane za razvijanje zdravih životnih navika. Šetnje se odvijaju jednom nedeljno i okupljaju učesnike sa ciljem da se druže, edukuju i razmenjuju iskustva u borbi protiv dijabetesa, gojaznosti, nauče nešto novo i korisno. Sve šetnje se obavljaju pod nadzorom medicinskih sestara, i profesionalnih trenera iz Beogradskog trkačkog kluba (BRC), koji se trude da šetnje dodatno postanu i neka vrsta malog treninga prilagođenog učesnicima. Šetnje se organizuju u grupama do 20 učesnika na više “zelenih lokacija” i to Ada Ciganlija, Košutnjak, Ušće, Zvezdarska i Bajfordova (Banjička) šuma. Organizovane šetnje počele su u julu ove godine. Povremeno im se priključuju i gosti edukatori, kao što su lekari, nutricionisti, psiholozi i drugi stručnjaci.

- Fizička aktivnost je jedan od najvažnijih oslonaca za prevenciju zdravlja, a naročito za suzbijanje dijabetesa i gojaznosti, odnosno njihovu prevenciju. Za sprečavanje šećerne bolesti i gojaznosti potrebno je između dva do tri sata umerene fizičke aktivnosti nedeljno i zato je šetnja idealna. Organizovane šetnje koje se sprovode u okviru projekta „Otvori plavi krug“ su odlična prilika da se ljudi okupe i šetaju pod stručnim nadzorom i zato apelujem na naše sugrađane da se pridruže, šetaju, nauče nešto novo i učine dobru stvar za svoje zdravlje, kaže dr Jelena Stanarčić Gajović, sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

U sklopu projekta pokrenuta je i aplikacija „Otvori plavi krug“ koja svim zainteresovanim građanima pruža korisne informacije o zdravlju, terminima i lokacijama za šetnje, kao i o stručnjacima koji se šetnjama priključuju. Aplikacija je namenjena i beleženju pređenih koraka u cilju prikupljanja donacija za unapređenje uslova za prevenciju i suzbijanje dijabetesa i gojaznosti u Beogradu.

Naš poznati odbojkaš Vladimir Vanja Grbić rekao je da je dijabetes najveća bolest modernog doba.

- Kako to obično biva, ljudi počnu da se bave svojim zdravljem tek kada se oni ili neka njihova bliska osoba razbole. U poslednjih 20 godina dijabetes se enormno povećao, naročito tip 2, onaj zbog kojeg smo se danas i okupili. Uzrok nastanka dijabetesa nije samo način ishrane, jer je poznato da gojazne osobe imaju predispoziciju, ali u svemu tome ima udeo i fizička aktivnost, način ishrane. U kombinaciji fizičke aktivnosti i zdrave ishrane značajno se smanjuje rizik od pojave dijabetesa, čak i u slučaju kada osoba ima genetske predispozicije – zaključio je Grbić.

