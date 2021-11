ISPOVEST VINKE KOJU JE BIVŠI DEČKO BRUTALNO ZLOSTAVLJAO: Davio me dok ne izgubim svest i rekao da će me u SANDUKU IZNETI IZ KUĆE

Vinku Marković je bivši dečko brutalno je zlostavljao, tukao i davio golim rukama sve dok ne izgubi svest, a zatim je udarcima u glavu otvorenim šakama i pesnicama budio kako bi nastavio monstruozno iživljavanje.

Za manje od četiri sata slomio joj je kažiprst, isekao kosu lovačkim nožem, lomio vilicu i iskasapio licem, ispričala je Vinka u potresnoj ispovesti za TV Pink.

foto: Printscreen/TV Pink

Vinka se trenutno nalazi u sigurnoj kući.

- To je jedino rešenje. Upoznali smo se pre nepune dve godine, bili smo zajedno tri i po meseca. Prve batine sam dobila posle tri meseca zabavljanja. Isto su bile brutalne, bilo je davljenja, gušenja, pesnica između očiju...Tada sam stavila tačku na našu vezu. Vratio se u moj život posle više od godinu dana kako bi saznao sa kime sam bila intimna u tom periodu. Za tih nepunih četiri sata tukao me radi priznanja - pokušao je da mi slomi kažiprst da mu priznam koji gugl nalog koristim, isekao mi je zlatni lančić, svaki put kada bi me udario pljunuo bi me u lice. Govorio mi je najgore uvrede. Kada bih pala sa stolice na koju me postavio, nastavio bi da me muči. Uzeo je lovački nož i odeskao mi kosu koja je bila skoro do struka. Pokušao je da mi izvadi donje zube udarajući me pesnicim u lice. Išivana sa u Urgentnom centru, mesec dana nisam mogla da jedem i govorim. Rekao je da će me ubiti čim izađe iz zatvora - navodi Vinka.

Prema njenim rečima, nasilnik je osuđen na godinu dana uslovne kazne i tri godine je dobio zabranu prilaska.

- On je na slobodi, a ja sam u sigurnoj kući, ja ne smem da odem kući, da vidim svoje dete. Živimo veoma blizu. Sin je siguran, ali ja nisam sigurna. On izdržava kaznu u kući. Ja nemam šta da izgubim. Ovo je otvorena pretnja, svakog dana se pitam koliko ću još da živim. Da nije bilo sigurne kuće bila bih mrtva, kada izađem pitam se gde ću, koliko mi je vrema ostalo?

foto: Printscreen/TV Pink

Zadobila je više od 50 udaraca.

- Došao je ispred moje kuće i tražio da izađem iz kuće. Teror je počeo u kolima, bilo je zaključano samo je prozor bio poluotvoren, kada sam pokušala da pobegnem povukao me za levu ruku nazad u automobil, krenuo je da me davi...uhvatio me rukama za vrat i prekidao mi je dotok vazduha i budio me udarcima. Videla sam samo siluetu, kao razjarena životinja...Odatle me je kidnapovao i odveo kod njega kući gde se nastavilo matretiranje. Hteo je da me naruži i uspeo je u tome. Uzeo je nož i isekao mi kosu. Kada me je unakazio slikao me i pokazao mi fotografiju rekao: "Vidi kako si lepa ku*vetino!". Pocepao mi je garderobu. Krvi je bilo svuda, moja kosa...Bila sam polusvesna, jedno oko mi je bilo zatvoreno od batina. Molila sam Boga samo da preživim. Rekao mi je da ću iz te kuće izaći u sanduku, a ja sam ga uhvatila za ruku i rekla: "Kazaćemo da je bila sobraćajna nesreća" kako bih se spasila. On je nakon toga pozvao policiju, bio je mrtav hladan - ispričala je ona.

Vinka kaže da bi se svaki put kada bi ga videla paralisala od straha i da se ne oseća sigurno nigde osim u sigurnoj kući.

(Kurir.rs/Pink)