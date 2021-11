DEČIJI PSIHOLOG O MALIŠANIMA KOJI GLEDAJU BRUTALNU SERIJU SKVID GEJM: Učimo ih da je u redu ubiti da bi dobio ono što hoćeš!

Deca u Srbiji ne samo da gledaju širom planete megapopularan južnokorejski serijal "Skvid gejm" (Igra lignje), već i imitiraju scene iz ovog trilera koji obiluje eksplicitnim i brutalnim scenama nasilja!

Posebeno je zastrašujuće što se među onima koji upijaju ovakav sadržaj nalaze i mališani od osam, devet godina, a na ovaj opasan trend su čak pojedine razredne starešine upozorile roditelje na roditeljskim sastancima!

foto: Kurir Televizija

Vizuelno izlaganje dece nasilju je vrlo nepoželjno i opasno, jer je sigurno je da će bar jedan deo njih želeti da to oponaša, kaže za Kurir dečiji psiholog Branka Tišma.

- Deca se vrlo često identifikuju sa stvarima koje vide, a posebno je problematično to što nemaju realnu sliku. Njima dok gledaju fiktivan sadržaj deluje kao da je to nešto što je moguće, ali nije stvarno, i oni taj osećaj prenose na život. Misle da se, šta god da se desi, može vratiti na početak. Međutim, to, naravno, nije tako. Kada se u životu desi ubistvo ono se desilo, nema povratka - kaže Tišma i dodaje da ne veruje da su deca svesna toga i odgovornosti za učinjeno.

Posebno je zabrinujavajuća, kako kaže, i ta podela sveta na bogate i siromašne:

- Pored agresije, menjaju se i moralne granice i dečiji moralni sudovi. Deca počinju da veruju u to: "Ubij ili uradi nešto loše da bi dobio ono što hoćeš", odnosno: "Cilj opravdava sredstvo". To je jedna bezočna surovost koja je nepotrebna u bilo kom trenutku razvoja.

Kurir.rs/R. K.