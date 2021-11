RODITELJI ZA BRUTALNU SCENE SAZNALI OD DECE! Stručnjak upozorava na jeziv problem koji prati seriju koja je ZALUDELA SVET

Južnokorejska serija "Skvid gejm" postala je planetarni hit zbog kog su i deca mlađih razreda od osam i devet godina u Srbiji počela da imitiraju naizgled bezazlene igre koje postaju nasilne.

Sociološkinja Jelena Radović kaže da je interesantno da su roditelji pogledali seriju zato što su je prvo pogledala deca.

"Ograničenje za godine gledalaca postoji, ali teško da se poštuje. Sa druge strane, u samoj seriji akteri igraju dečje igre koje igramo svaki dan, drvene Marije, klikere... To su sve bezazlene dečje igre koje smo mi igrali kao mali. Ali taj momenat da ti budeš kažnjen za to što nisi uspeo da odradiš zadatak, to je sporni momenat u seriji", objasnila je Radovićeva.

Ona kaže da postoji i pozitivan efekat serije koja je zaludela svet, a to je da su se mnoga deca preko nje upoznala sa igrama koje su neke starije generacije igrale u detinjstvu.

"Problem je kada igra postane izazov. Mi na internetu imamo jako veliki broj izazova, koje konstantno moraš da rešavaš, a pomera se granica izazova, što je opasniji izazov, ti je više guraš u te negativne stranice", navela je gošća Kurir televizije.

(Kurir.rs)

