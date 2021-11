UŽAS! RODITELJI, OPREZ! Deca oponašaju BRUTALNE igre iz Skvid gejma: Mame i tate u školama upozorili da povedu računa!

Deca u Srbiji ne samo da gledaju širom planete megapopularan južnokorejski serijal "Skvid gejm" (Igra lignje) već i imitiraju scene iz ovog ostvarenja koje obiluje eksplicitnim i brutalnim scenama nasilja! Posebno je zastrašujuće što se među onima koji upijaju ovakav sadržaj nalaze i mališani od osam, devet godina, a na ovaj opasan trend su čak pojedine razredne starešine upozorile roditelje na roditeljskim sastancima!

foto: Printscreen Youtube

"Skvid gejm" je jeziva priča o 456 ljudi - beskućnika ili prezaduženih, očajnih ljudi bez nade, koji se takmiče za konačnu nagradu od oko 39 miliona dolara. Takmičenje se sastoji u igranju naizgled sasvim bezazlenih igara, koje su svi igrali kao deca. Međutim, u tim igrama oni koji izgube - umiru, a sama igra kreirana je kako bi zabavila prebogate ljude kojima je dosadno.

foto: Printscreen Youtube

Serija je zaludela planetu, ali sa svih strana sveta stižu upozorenja da decu treba držati podalje od ovakvog sadržaja. Iako prikazuje brutalne i krvave scene egzekucije, serija je našla put i do najmlađih.

foto: Printskrin Twitter

- Danas su nas na roditeljskom upozorili da su deca počela da se igraju serije "Skvid gejm" i da popričamo s njima da ne treba da kopiraju takve stvari. Nekoliko njih iz razreda je gledalo seriju s roditeljima, videli su da se veća deca igraju, pa za njima i oni. Deca od osam godina... - ispričao je jedan od roditelja na Tviteru:

- Došao sin (11) iz škole danas s pitanjem da li može da gleda "Skvid gejm", jer je skoro ceo razred odgledao seriju i sva deca o tome pričaju. Sad, stvarno, je l' brinite o rođenoj deci?! - napisao je drugi.

foto: Profimedia

Neki od roditelja ispričali su i da su saznali da se deca igraju tako što, umesto upucavanja, kako je u seriji, drugarima koji su ispali iz igre lupaju šamare. Ovaj trend zaživeo je i kod pojedinih starijih, slave željnih tinejdžera, koji su slične igre organizovali koristeći puške za pejntbol, umesto pravog oružja, a snimke su postavljali na Jutjub i druge društvene mreže.

Vizuelno izlaganje dece nasilju je vrlo nepoželjno i opasno, jer je sigurno da će bar jedan deo njih želeti da to oponaša, kaže za Kurir dečiji psiholog Branka Tišma.

foto: Kurir Televizija

- Deca se vrlo često identifikuju sa stvarima koje vide, a posebno je problematično to što nemaju realnu sliku. Njima, dok gledaju fiktivan sadržaj, deluje kao da je to nešto što je moguće, ali nije stvarno, i oni taj osećaj prenose na život. Misle da se, šta god da se desi, može vratiti na početak. Međutim, to, naravno, nije tako. Kada se u životu desi ubistvo, ono se desilo, nema povratka - kaže Tišma i dodaje da ne veruje da su deca svesna toga, kao i odgovornosti za učinjeno.

Gordana Plemić Zabrana nije rešenje Gordana Plemić, iz udruženja Roditelj, kaže za Kurir da zabrana nije rešenje, te da bi roditelji možda s decom trebalo da pogledaju seriju, da vide o čemu se radi i zašto je to detetu zanimljivo. - Dete će, ukoliko želi, tu seriju gledati, ako ne kod kuće, a onda negde drugde. Zabranom ih samo udaljavamo od sebe. Nasilja ima svuda oko nas i u svim segmentima društva i, kada ne bude ove serije, biće nešto drugo. Jedino što nam preostaje je da razgovaramo s decom, moramo da razvijemo poverenje između nas i dece - kaže ona.

Posebno je zabrinjavajuća, kako kaže, i ta podela sveta na bogate i siromašne:

- Pored agresije, menjaju se i moralne granice i dečji moralni sudovi. Deca počinju da veruju u to: "Ubij ili uradi nešto loše da bi dobio ono što hoćeš", odnosno: "Cilj opravdava sredstvo". To je jedna bezočna surovost koja je nepotrebna u bilo kom trenutku razvoja.

Socijalni psiholog Vesna Tomić kaže za Kurir da je današnja omladina izložena neverovatnom pritisku i apsurdu. Sa jedne strane, u svetu se anatemišu bajke jer je neprihvatljivo da vuk pojede babu, a sa druge, deci su kao na tacni dati najagresivniji mogući sadržaji.

foto: Zorana Jevtić

- Današnja deca znaju da rade s tehnologijom i dugmićima, ali ne znaju da sklope rečenicu kako treba. Posledice izloženosti ovakvim sadržajima su porast agresivnog ponašanja, kao i nepoštovanje bilo kakvih normi i standarda društvenog ponašanja - kaže ona i dodaje da ključnu ulogu imaju roditelji koji moraju kroz razgovor decu naučiti pravim vrednostima.

"Skvid gejm" na Kalemegdanu Naši mladići se bore za 10.000 evra foto: Printskrin / You Tube "Skvid gejm" zaludeo je i mladiće, jutjubere i influensere u Srbiji, koji masovno organizuju ove igre koristeći, umesto pravog oružja, pejntbol puške, a snimke takmičenja postavljaju na Jutjub, Tik tok i druge društvene mreže. Jedna od takvih igara organizovana je nedavno, u večernjim satima, na Kalemegdanu, a takmičari su se borili za 10.000 evra.

ČINJENICE Neke od igara u seriji Crveno svetlo - zeleno svetlo - Dok džinovska lutka peva pesmu, igračima je dozvoljeno da se kreću. Cilj je da pređu zacrtanu liniju. Međutim, kada lutka prestane da peva, ko god se pomeri, biva ubijen. Iseci kolačić - Svaki igrač dobija iglu i kolačić koji u sebi ima neki oblik. Igrač mora da iseče oblik, ali problem je što je kolačić veoma osetljiv, a ako se polomi ili ne bude kako treba, igrač biva ubijen. Vuča konopca - Igrači se podele u dve grupe i vuku konopac. Oni su na visokoj platformi i cilj je da protivničku ekipu dovuku do ambisa u koji će upasti i poginuti. Školice - Takmičari su prisiljeni da pređu most sastavljen od staklenih ploča. Međutim, samo polovina ploča je od kaljenog stakla. Ako igrač stane na obično staklo, pada u ponor.

Kurir.rs/Ružica Kantar