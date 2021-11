METEOROLOG PROGNOZIRA ŠTA NAS ČEKA DO 1. DECEMBRA: Od četvrtka toplo, ali ima caka! Evo šta će da nam kvari vreme

BEOGRAD - Vremenska prognoza koju je objavio meteorolog Marko Čubrilo predviđa nam za sutra prohladno vreme, dok će narednih dana biti osetno toplije. Kako je napisao na svom Fejsbuk profilu, od četvrtka nas čeka toplo vreme, ali uz čestu pojavu kiše i vetra.

foto: Ana Paunković

- Oko 29. 11. uz premeštanje hladnog fronta jače zahlađenje, planinski sneg, a kratkotrajna pojava snega je ponegde moguća i u nizijama. Početak decembra će verovatno obeležiti temperature oko proseka uz česta, prolazna, pogoršanja. Konkretniji sneg zasada samo na planinama. Danas će se na severu razvedriti, dok će južnije još biti dosta oblaka, ponegde uz slabu kišu, a na planinama preko 800mnv ponegde uz slab sneg - piše Čubrilo na Fejsbuku a objavile su Novosti.

Meteorolog navodi da će u toku noći biti dosta hladno i ujutro se nad većim delom severne polovine regiona očekuje mraz od -1 do -4, a ponegde na otvorenom prostoru i u slučaju pojave magle i oko -5 stepeni Celzijusa.

- Mraza će biti i na višim planinama. Tokom dana pretežno sunčano, suvo i prohladno, uz dnevni maksimum od +5 do +11 stepeni Celzijusa. Vetar slab, a uveče na Jadranu i u košavskom području u pojačanju - objašnjava Čubrilo. Od četvrtka ka nama će se širiti uticaj Sredozemnog ciklona čiji će se prvi frontalni sistem do nas prebaciti u četvrtak uveče i usloviti naoblačenje sa kišom, a duž obale Jadrana i u neposrednom zaleđu primorja biće vrlo obilne kiše i grmljavinskih pljuskova. Duž Jadrana jugo u pojačanju, a u košavskom području do uveče jaka i olujna, topla košava. Posle hladnog jutra tokom dana osetno toplije uz maksimum od +8 do +15 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

Vremenska prognoza do kraja nedelje Vremenska prognoza koju je objavio Čubrilo za petak predviđa prolaznu kišu, ređe i grmljavinske pljuskove usled premeštanja oblačnog sistema ka severu. - Posle podne uglavnom suvo. U petak dnevni maksimum od +11 do +18 stepeni Celzijusa. U subotu se računa na novo pogoršanje, koje će usloviti pojavu kiše, jak južni vetar (jugo, košava), a ponegde može biti i grmljavinskih pljuskova. Modeli još nemaju konačnu snagu tog Đenevskog ciklona, ali jutarnji UKMO model 29. 11. simulira centralni vazdušni pritisak ispod 986Hpa, što su vrlo niske vrednosti - navodi meteorolog.

Vremenska prognoza za sledeću nedelju

- Kada hladan front tog ciklona u ponedeljak pređe preko regiona, do nas će stići osetno hladniji vazduh iz središnje Evrope, te će uz jače zahlađenje padavine preko 600mnv brzo preći u sneg, a pojave snega bi moglo biti i znatno niže, ispod 200mnv, posebno 30. 11. kada bi neki niži delovi regiona uz obilniji sneg mogli nakupiti koji cm. Neće biti nikakvog zavejavanja u nizijama jer ćemo tek 29. 11. krajem dana ući u hladan sektor tog ciklona i do tada će najveći deo padavina već polako slabiti ili prestati, tako da će nizije samo negde nakratko akumulirati nekoliko cm snega. Sa druge strane, planine, posebno preko 900mvn, mogu nakupiti i oko 15cm snega ponegde - piše u vremenskoj prognozi.

foto: S.S.

On navodi da će do 30. 11. biti relativno toplo, na jugoistoku i do 13 stepeni, dok će zatim nad celim regionom postati hladnije uz maksimalne temperature od 2 do 6 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za prve dane decembra - Posle 1. 12. nakratko suvo uz jutarnje mrazeve, a oko 3. 12. stoji signal za moguće novo pogoršanje, ali i otopljenje. Dalji razvoj sinoptike zasad ide ka trendu promenljivog vremena, uz česta prolazna pogoršanja, kišu i moguć prolazan sneg u nižim i sneg u brdsko-planinskim predelima regiona. Zasada barem do oko 8. 12. nema signala za jače zahlađenje uz konkretniji sneg u nizijama, ali to je jako dalek period i vrlo lako može biti promena. - Sumirano, posle srede sledi uticaj jakog, Đenevskog ciklona, uz olujne udare južnog vetra (jugo i košava), nalete kiše, koji će uz obalu Jadrana biti vrlo obilni i praćeni grmljavinom. Oko 28. 11. treba očekivati dosta nizak atmosferski pritisak, dok posle 29. 11. uz zahlađenje prolaznog snega može biti i u nizijama - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Kurir.rs/Novosti/Facebook