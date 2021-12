NEKI ĆE UŠTEDETI I DO 50.000 DINARA! Evo koji vozači će plaćati najmanji porez prilikom registracije vozila

Prema novim odredbama za oporezivanje motornih vozila prilikom registracije, od prvog januara porez će se obračunavati po godištu, a ne po kubikaži.

Milan Stepanović, urednik sajta o osiguranjima i registracijama vozila za Puls Srbije na Kurir televiziji kaže da još uvek nije poznato koliko će iznositi taksa na budžet Republike Srbije ili porez na upotrebu i držanje motornih vozila.

"U narodu je taj porez poznat kao porez na luksuz. Njime su najviše pogođeni vlasnici automobila sa velikom kubikažom, od preko 2.000 kubika", objasnio je Stepanović.

foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima, obračun zavisi od godišta vozila i zapremine automobila.

"Najviše su pogođeni vlasnici novih automobila sa kubikažom od preko 3.000 kubika, samo ta stavka, odnosno porez na upotrebu motornih vozila iznosio je 243.970 dinara, pa se radilo umanjenje na osnovu starosti pa je za vozila od pet do osam godina starosti od 15 posto, za vozila od 10 do 15 godina straosti, umanjenje je iznosilo 25 odsto od te cene, za 10 do 20 godina strarosti je 40 odsto te cene, a za starija vozila od 20 godina plaćale su samo 20 odsto, odnosno umanjenje je iznosilo 80 odsto", naglasio je stručnjak.

foto: Promo

Automobili stariji od 20 godina neće imati pojeftinjenje.

"Najveći popust treba da očekuju vlasnici vozila do 10 do 20 godina staroti, tako da će se popust koji je sada 40 odsto povećati na 65 odsto", naglasio je sagovornik Kurir televizije i dodao da automobili do pet godina starosti neće imati umanjenje. Prema njemu, najbolje će proći vozači koji imaju vozila stara između 10 i 20 godina.

"Oni koji imaju takvo vozilo od 3.000 kubika, umesto nekadašnjih 146.000 dinara poreza, plaćaće 85.000 dinara", podvukao je on i dodao da se svakog 1. januara ovaj porez povećava.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:53 Registracija vozila po starim uslovima do 2023. godine