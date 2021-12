U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Svečana akademija povodom Dana vojnih veterana (FOTO)

Svečana akademija povodom 4. decembra - Dana vojnih veterana održana je večeras u Domu Garde na Topčideru. Svečanosti su prisustvovali izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Suzana Paunović, potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Ministar Stefanović je, na početku obraćanja, zahvalio porodicama narodnog heroja majora Milana Tepića, potporučnika Borka Nikitovića i vojnika Stojadina Mirkovića koji su 1991. godine herojski poginuli u borbama u Hrvatskoj, što su svojim prisustvom obeležili ovaj veoma značajan svečani dan u kome ponosno držimo podignutu glavu. - Ovaj dan obeležavamo na spomen iz 1912. godine, kada je gotovo 400 hiljada vojnika naše zemlje tada dobilo status, odnosno, zvanje "stari ratnik", modernim jezikom to bi bilo ono što mi danas nazivamo veteran. Status, zvanje koje se iznedrilo prvi put u to vreme, u vreme kada je naša Srbija vodila ratove, ne samo za svoju slobodu već rekao bih i za svoj opstanak - istakao je ministar Stefanović. Ministar odbrane je podsetio na segment iz pisma jednog srpskog oficira iz te godine sa bojnog polja kod Bitolja, koji je objavljen u tadašnjoj našoj štampi, a koje je uputio svojoj sestri.

1 / 7 Foto: Ministarstvo odbrane

To pismo, kako je dodao, izuzetno je verodostojan opis na šta je sve srpski vojnik spreman da uradi u borbi za svoju Srbiju. - Takav je bio i nadalje kroz istoriju, kroz ratove koji su usledili, takav je ostao i do danas. Hrabar kao lav, izdržljiv kao čelik, neustrašivi borac za svoju Srbiju. I Srbija zato ne sme da zaboravi svoje vojnike veterane, ne sme da zaboravi stare ratnike koji su kroz istoriju vojevali i izborili slobodnu otadžbinu. Mora da čuva njihova predanja da bi naša deca znala kakvi su se junaci stvarali, branili, gradili, očuvali našu zemlju. Mora posebnu da ukaže čast i vodi brigu o onim herojima, našim veteranima, koji su i danas sa nama. Svaki od nas, ali i svaki od vas mora da zna da smo svesni i ponosni na to zato što ste sa nama, zato što možemo da kažemo hvala za sve što ste učinili i hoćemo da pokažemo i poštovanje i čast zato što ste branili i odbranili našu otadžbinu u sudbonosnim trenucima za čitavu zemlju - poručio je ministar Stefanović. Prema njegovim rečima, uporedo sa jačanjem Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, jačaćemo i naše mogućnosti da popravimo položaj naših veterana kako bi zajedno ubrzanim koracima i dostojanstveno gradili bolju budućnost za našu decu.

foto: Ministarstvo odbrane

- Da nikada ne ratujemo, ali da nikad ne zaboravimo šta su ljudi koji to jesu uradili učinili za svakoga od nas. Živela Srbija! - poručio je ministar Stefanović.

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Suzana Paunović, čestitala je praznik Dan vojnih veterana, ističući da je u svojoj dugoj i bogatoj istoriji Srbija prolazila kroz različite periode, menjala se, jačala i bogatila. - Sa svojom zemljom jačala je i stasavala i njena vojska, koja je danas, sa ponosom to možemo istaći, pravo ogledalo kako se tradicija može uklopiti u savremene tokove života, a da se ne izgubi suština. A suština je ljubav prema otadžbini, ponos na ono ko smo, odakle smo i nepokornost koja je oduvek bila svojstvena našem narodu – istakla je Paunović. Slobodu, kako je dodala, nikada nismo dali, a teškom mukom i uz velike gubitke dolazili smo do dana pobede, mira, veselja. - Mnogi koji su ikada i pomislili o našem narodu kao malom, kao nemoćnom, uverili su se u svoje pogrešne procene i poželeli su da ovaj herojski, srpski, narod, pun časti i ponosa bude njegov saveznik. Na današnji dan obeležavamo jedan od najvećih vojnih praznika – Dan vojnih veterana, dan ratnika, ustanika, heroja, Dan onih koji nikada nisu pristali na beg, poraz, predaju. Dan heroja, koji su bezbroj puta gledali smrti u oči i mnogi su na žalost u tom pogledu nestali, ali i tada s osmehom na licu i žarom u očima – istakla je Paunović.

foto: Ministarstvo odbrane

Prema njenim rečima, upravo zbog njih i njima sličnih, kelnske novine pred kraj Prvog svetskog rata pisale su da se malo vojnika tuklo onako kako se tukao srpski vojnik – on je umirao tamo gde mu je bilo naređeno da se drži. - I svako slovo iz ovih novina bilo je istinito - držali su se voljni da žrtvuju i život za zemlju kojoj su se zakleli na vernost. Proslava Dana vojnih veterana i Svečana akademija koju smo organizovali samo je jedan mali doprinos uspomeni i očuvanju uspomene na heroje našeg naroda, na njihova nadahnuća i na njihovu veličanstvenu borbu za slobodu. Slobodu koju su osvojili davši podstrek današnjim generacijama koje su ih sledile da očuvaju i stvaraju državu i institucije koje će čuvati te vrednosti, ali da pre svega, da vrednosti naših veterana prepoznaju, neguju i nose u sebi – naglasila je Suzana Paunović. Kako je istakla, i danas, nakon više od jednog veka pred nama je isti zadatak - ispuniti zavete predaka i čuvati i razvijati trajne vrednosti na kojima je naša država nastala i opstala.

- Mi, koji smo potomci slavnog Karađorđa, borbenog Miloša, intelektualaca poput Pupina, Tesle, vojvoda, kakvi su bili Mišić, Putnik, Bojović. Zemlja koja je dala heroje kao što su Tepić, Mirković, Leovac i mnogi drugi, imamo mnogo i dovoljno sasvim razloga i motiva da se vodimo izrekom „ko sme taj i može“ i da nađemo načina uvek da čistog obraza prevaziđemo sve prepreke na putu prosperiteta naše Vojske i naše države – poručila je Suzana Paunović.

foto: Ministarstvo odbrane

Prema njenim rečima, poučeni smo delima onih koji su ispisali istoriju i učinili da njeni najblistaviji odeljci nose naziv Srbija. - Sigurna sam da plamen za boljim sutra koji nosimo u genima nikada neće utihnuti, jer Srbija i njen narod i ne znaju za drugo osim da uvek stoje ponosno i prkosno. U ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije srećan vam Dan vojnih veterana – poručila je Suzana Paunović. Povodom Dana vojnih veterana, ministar Stefanović uručio je priznanja za uspešnu saradnju, doprinos u radu i realizaciji projekata i drugih aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Za pruženu pomoć prilikom realizacije aktivnosti izlaganja kulturnog dobra „Sava“, plakete Ministarstva odbrane ministar Stefanović uručio je šefu Lučke kapetanije Beograd Milanu Nikoliću i sekretaru Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darku Glavašu. Na svečanoj akademiji povodom Dana vojnih veterana, u okviru kulturno-umetničkog programa, kroz scenske prikaze i vokalne nastupe, gosti su imali priliku da vide i čuju omaž herojima srpske istorije uz prisećanje na one koji su životom platili slobodu našeg naroda.

(Kurir.rs)